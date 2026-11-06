Refuerza CFE redes a industrias y turismo

Emilia Calleja, directora de CFE habló ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla obras para reforzar los enlaces eléctricos de zonas industriales y turísticas del país.

Los trabajos buscan transportar mayores volúmenes de electricidad hacia los centros de consumo y reducir restricciones en la red, explicó Emilia Calleja Alor, directora general de la empresa, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

El programa de transmisión tiene 83 proyectos en ejecución, con una inversión de 89 mil 104 millones de pesos. Abarca conexiones entre regiones, modernización de infraestructura y refuerzos para localidades con mayor demanda.

El propósito es “que la red eléctrica acompañe oportunamente el crecimiento del país”, explicó.

La expansión responde a un consumo creciente. La dependencia informó que el 20 de agosto de 2026 se registró el pico histórico máximo de demanda de energía en el país, al llegar a 54 mil 530 megawatts. Un crecimiento cercano a 3 por ciento en los picos reportados en 2025.

La empresa estatal señaló que uno de los proyectos busca incrementar la capacidad de transmisión entre el noreste y el centro de México, con beneficios para San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, estados con una fuerte demanda industrial.

La inversión prevista es de aproximadamente 12 mil 77 millones de pesos. Las obras, previstas para el 30 de junio de 2028, permitirán reducir restricciones y fortalecer el suministro, además de atender inversiones derivadas de la relocalización de empresas hacia México.

En Cozumel, la CFE moderniza la interconexión eléctrica mediante un proyecto cercano a 4 mil 985 millones de pesos y estará listo en mayo de 2028. Incluye cuatro subestaciones, cuatro líneas y la sustitución de infraestructura submarina.

La intervención busca reducir la vulnerabilidad de la conexión de la isla y dar mayor seguridad a sus actividades. Otros dos proyectos, por unos 7 mil 370 millones de pesos, aumentarán la capacidad de transmisión de Cancún y la Riviera Maya. Su alcance comprende a más de 733 mil usuarios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, y estarán listos para marzo de 2027.

Generación firme

Además, informó la incorporación de seis centrales de ciclo combinado que entraron en operación en febrero de 2025 y mayo de 2026. Estas instalaciones añadieron 3 mil 204 megawatts (MW) de capacidad, con una inversión de 52 mil 424 millones de pesos.

En hidroeléctricas, las modernizaciones recuperaron 53 MW de capacidad. Los trabajos incluyen sustituir o rehabilitar equipos con décadas de servicio, reducir riesgos de indisponibilidad y prolongar la vida operativa de las instalaciones.

En conjunto, los 83 proyectos en ejecución añadirán más de 3 mil 500 kilómetros-circuito de líneas y cerca de 9 mil 700 megavoltamperes de transformación.

Durante el periodo informado también concluyeron 35 proyectos de transmisión por 15 mil 119 millones de pesos, que incorporaron más de 990 kilómetros-circuito y 3 mil 358 megavoltamperes.