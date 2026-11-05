‘Me encanta mi trabajo’: Marco Rubio descarta dejar el gobierno de Trump

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que permanecerá en el gobierno de Donald Trump hasta el final de su mandato. (AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que tenga previsto abandonar el gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que su intención es permanecer en la administración hasta el final del mandato, en medio de versiones sobre una posible salida del cargo.

En una entrevista con The New York Times, publicada este jueves, 5 de noviembre, Rubio rechazó los reportes que apuntaban a que estaba considerando dejar el gobierno y afirmó que continuar trabajando con Trump hasta que concluya su periodo presidencial “siempre ha sido mi plan”.

“No sé de dónde salen estas cosas, para ser honesto”, respondió al ser cuestionado sobre las versiones de su posible salida. “Me encanta el trabajo que estoy haciendo”, agregó.

Rubio, quien además de encabezar el Departamento de Estado se desempeña como asesor de Seguridad Nacional, también evitó hablar sobre sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

“Literalmente ya no voy a hablar de 2028. Simplemente no lo haré”, señaló.

En distintas ocasiones, el funcionario ha expresado su respaldo al vicepresidente JD Vance en caso de que decida competir por la candidatura republicana en los próximos comicios presidenciales. En mayo pasado, durante una entrevista con NBC News, Rubio lo describió como un buen amigo y aseguró que sería un candidato extraordinario.

“Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente y lo repetiré: seré la primera persona en apuntarme y apoyarlo”, declaró entonces.

Marco Rubio aseguró que no contempla abandonar el gobierno de Trump y evitó responder si buscará la Presidencia de EU en 2028. (EFE). (ANNABELLE GORDON / POOL/EFE)

Rubio evita pronunciarse sobre críticas de JD Vance

Las declaraciones de Rubio ocurren después de que Vance publicara un análisis sobre los resultados electorales del miércoles, en el que responsabilizó a la guerra con Irán por el revés de los republicanos. El vicepresidente también señaló que parte del electorado del partido se había distanciado de la política de la administración respecto a Israel y de sus mensajes sobre la economía.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Vance, Rubio evitó pronunciarse directamente y sostuvo que no estaba “realmente involucrado en la política interna”.

Sin embargo, el domingo pasado, Trump invitó a Rubio a subir al escenario durante un mitin político en Kansas, donde elogió su trabajo e incluso bromeó con que tendría que despedirlo porque se había vuelto “demasiado popular”.

Durante su intervención, Rubio defendió las decisiones del presidente y reconoció que el aumento de los precios de la gasolina no era un tema del que pudieran presumir durante una campaña electoral.

Aun así, sostuvo que Trump merecía reconocimiento por tomar decisiones que consideraba necesarias, aunque no fueran populares entre los votantes.

“En última instancia, ese es el precio del liderazgo: la disposición a hacer cosas que pueden no ser políticamente populares o convenientes, pero que son necesarias para tu país y su futuro a largo plazo”, afirmó.