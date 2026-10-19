Otra vez interrumpen mitin de JD Vance: Vicepresidente califica a activista como un ‘migrante ilegal’

Un manifestante interrumpió este lunes a gritos un mitin electoral del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien insinuó que se trataba de un “inmigrante ilegal” mientras el personal de seguridad lo desalojaba.

Los hechos ocurrieron en un acto en Carolina del Norte con motivo de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando el manifestante, sentado en las gradas detrás de Vance, se levantó y reclamó a gritos la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

El manifestante, la única persona no blanca visible en el plano televisivo de ese sector de las gradas, fue desalojado rápidamente por un miembro del equipo de seguridad mientras varios asistentes intentaban acallarlo con gritos de “¡USA!”.

Vance interrumpió brevemente su discurso y se giró para observar al manifestante antes de insinuar que este se encontraba en situación migratoria irregular.

¿Qué sabemos del manifestante en un mitin de JD Vance?

“Dije que hemos tenido cero cruces fronterizos de ilegales en los Estados Unidos de América. Pero uno no está mal, ¿verdad?”, expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vance se encuentran inmersos en una gira por el país para movilizar a su electorado ante unas encuestas que apuntan a una ventaja de los demócratas en la pugna por el control del Congreso ante el descontento por la inflación y su política migratoria.

Varios de estos mítines se han visto interrumpidos por manifestantes. Durante la convención republicana celebrada en septiembre en Texas, otro manifestante interrumpió a Vance ondeando una bandera mexicana y el vicepresidente le respondió: “Si amas tanto a México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”.

Luego, el vicepresidente aprovechó para criticar a la ‘extrema izquierda’ y criticar la decisión del aborto. JD Vance, que ha considerado una intervención militar de EU en México, calificó el incidente como un “símbolo de la extrema izquierda” y sostuvo que el hombre debería haber mostrado la bandera estadounidense.