JD Vance arremete contra Microsoft: Lo acusa de despedir a trabajadores de EU y contratar a extranjeros

El anuncio del vicepresidente JD Vance marca el más reciente embate de la administración de Trump contra empleadores y universidades que reciben a estudiantes y trabajadores extranjeros.

La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves que estaba suspendiendo al gigante tecnológico Microsoft y a varias otras empresas de un programa para solicitar tarjetas de residencia permanente para trabajadores extranjeros, al tiempo que también arremetió contra universidades que llevan a estudiantes internacionales a Estados Unidos mediante programas de intercambio.

El anuncio del vicepresidente JD Vance marca el más reciente embate de la administración de Trump contra empleadores y universidades que reciben a estudiantes y trabajadores extranjeros.

Diversos programas como éstos han sido blanco frecuente de algunos partidarios de Trump, quienes sostienen que perjudican a estudiantes y trabajadores estadounidenses. Los partidarios de esos programas dicen que permiten al país atraer al mejor talento de todo el mundo y cubrir importantes vacantes de contratación.

Los partidarios de Trump han sostenido durante mucho tiempo que diversos programas como las visas H-1B —de las que el vicepresidente JD Vance acusó a Microsoft de abusar— esencialmente facultan a las empresas para reclutar trabajadores extranjeros para empleos que terminan socavando a los estadounidenses.

En su anuncio, Vance y otros altos funcionarios de la administración también señalaron a universidades por su uso de visas J-1 para estudiantes internacionales y a empresas de subcontratación de tecnología de la información.

El anuncio se produjo horas antes de que Trump tuviera previsto otorgar la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación al CEO de Microsoft, Satya Nadella, como parte de un evento en el que está concediendo algunos de los premios de ciencia y tecnología más prestigiosos del país a sus aliados multimillonarios del sector tecnológico.

Vance critica condiciones de trabajadores

Vance dijo que el programa del que se está suspendiendo a Microsoft exige que las empresas anuncien empleos en Estados Unidos antes de solicitar al Departamento de Trabajo para demostrar que necesitan darle una tarjeta de residencia permanente a un trabajador extranjero debido a la falta de candidatos.

“Ponen un anuncio en un periódico de un pueblo pequeño. Salen ahí y dicen ‘Hemos anunciado un puesto en nuestra empresa, y nadie está respondiendo’. Y usan esa falta de respuesta para luego ir y reemplazar a trabajadores estadounidenses por lo que en efecto son sirvientes extranjeros contratados en condiciones de servidumbre”, declaró Vance. “No ha habido ninguna empresa en Estados Unidos, lamentablemente, que haya usado este sistema más que Microsoft”.

Microsoft ocupa el puesto número 5 entre los empleadores estadounidenses en cuanto al uso de visas H-1B, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Amazon ocupa el puesto número 1.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, cerca de Seattle, dijo que espera con interés “proporcionar a la administración información adicional”. De las aproximadamente 6,000 solicitudes de visa H-1B que presentó en el último año fiscal, la empresa dijo que el 80 por ciento fueron “para extender o cambiar el estatus de empleados existentes de Microsoft”.

“Éstas no fueron para contratar a nuevas personas”, indicó Microsoft en un comunicado. “Las presentaciones restantes para nuevos empleados fueron para personas que ya estaban legalmente en Estados Unidos y decidieron venir a trabajar con nosotros, y equivalen a sólo el 1 por ciento de nuestra fuerza laboral en Estados Unidos. No son recién llegados a nuestro país”.

La empresa añadió que sólo presenta peticiones H-1B para “aquellos que cumplen con los rigurosos estándares de esta categoría de visa”.

Doug Rand, exasesor principal del USCIS durante la administración de Biden, calificó el anuncio de Vance de “incoherente”.

“Si la administración de Trump estuviera verdaderamente preocupada de que los trabajadores H-1B son ‘sirvientes’, entonces lo último que harían sería bloquear a las empresas para que ayuden a sus propios trabajadores H-1B a obtener tarjetas de residencia permanente”, dijo. “Una vez que tienes una tarjeta de residencia permanente, ya no dependes de tu empleador para tu estatus migratorio: eres un residente permanente que puede cambiar de empleo y negociar salarios más altos sin temor” .

Vance denunció que Microsoft el año pasado despidió a 6,000 trabajadores estadounidenses, pero también obtuvo 6,300 visas H-1B y casi 3,000 tarjetas de residencia permanente.

“Si hacen las cuentas, por cada trabajador que Microsoft despidió, reemplazaron a ese trabajador por uno y medio de sirvientes extranjeros contratados en condiciones de servidumbre”, denunció el vicepresidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Nuestro mensaje a Microsoft es: Son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”.

Vance aseveró que los trabajadores H-1B son en efecto sirvientes porque si pierden su empleo, tienen que salir del país, y ganan menos que los estadounidenses en el mismo puesto.