Donald Trump suspende la emisión de visas de EU: ¿Para quiénes aplica esta medida?

Trump también ha tomado medidas para dificultar que las empresas utilicen las visas H-1B.

La administración Trump anunció la suspensión de un programa de inmigración para varias empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, alegando un abuso generalizado del sistema de visados ​​para trabajadores.

“Lamentablemente, no ha habido ninguna empresa en Estados Unidos que haya abusado más de este sistema que Microsoft”, declaró el vicepresidente JD Vance durante una rueda de prensa en Washington.

El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, declaró que otras empresas que serían suspendidas del Programa Permanente de Certificación Laboral incluyen a Cognizant Technology Solutions, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies y Capgemini SE. Añadió que existen varias investigaciones federales en curso sobre posibles abusos.

Vance afirmó que las suspensiones serían indefinidas, lo que indica que se mantendrían vigentes hasta que la administración considerara que sus preocupaciones habían sido atendidas.

¿Qué dijo Microsoft sobre las declaraciones de JD Vance?

En respuesta, Microsoft declaró que esperaba poder brindar a la administración más información sobre su uso del programa de visas H-1B, haciendo hincapié en que la mayoría de sus solicitudes del último año fiscal correspondían a personas que ya se encontraban legalmente en EU.

“Microsoft solo presenta solicitudes de visa H-1B para quienes cumplen con los rigurosos requisitos de esta categoría”, afirmó en un comunicado.

Las demás empresas mencionadas por Vance y Sonderling no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Microsoft cayeron más del 1 por ciento en la sesión bursátil del jueves en Nueva York, mientras que las de Cognizant revirtieron las pérdidas iniciales y subieron más del 2 por ciento.

EU presiona para que tecnológicas contraten a trabajadores estadounidenses

Los recibos de depósito estadounidenses de Infosys redujeron sus pérdidas y cayeron menos del 1 por ciento, mientras que Wipro retrocedió un 1.8 por ciento.

La dependencia de Silicon Valley de los trabajadores extranjeros se ha convertido en un punto álgido del debate sobre inmigración, y tanto la administración como sus aliados presionan a los gigantes tecnológicos para que hagan más por capacitar y contratar a trabajadores estadounidenses.

El presidente Donald Trump también ha tomado medidas para dificultar que las empresas utilicen las visas H-1B para atraer talento extranjero, lo que supone un obstáculo fundamental para el sector.

“El fraude consiste en que, al solicitar este programa, hacen declaraciones que son fundamentalmente ilegítimas y, por lo tanto, ilegales”, dijo Vance.

Las suspensiones constituyen la medida más reciente del gobierno de Trump para reprimir tanto las vías legales como las irregulares de migración. El programa en cuestión permite a los empleadores estadounidenses patrocinar a trabajadores extranjeros para obtener la residencia permanente.

En un anuncio casi simultáneo el jueves, la administración también informó que había iniciado investigaciones sobre titulares de visas de intercambio en nueve universidades de prestigio, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford y el MIT.

El inspector general del Departamento de Trabajo indicó que las investigaciones se centrarán en los titulares de visas J-1, que en las universidades suelen ser candidatos internacionales a doctorado o investigadores visitantes.

Vance instó a las empresas a modificar sus políticas para emplear a más trabajadores estadounidenses, mencionando específicamente a Microsoft y a Adobe.