En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y desafíos ambientales, reunir a líderes de 21 economías que representan una parte fundamental del comercio y la producción mundial es mucho más que un acontecimiento diplomático: es una oportunidad para demostrar que la cooperación sigue siendo posible.

Eso representó APEC 2026, celebrado en Shenzhen, China, donde líderes gubernamentales, empresariales y representantes de distintas organizaciones compartimos una semana de diálogo sobre el futuro de la región Asia-Pacífico.

Participar en las reuniones del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), donde abordamos temas fundamentales como seguridad hídrica, inteligencia artificial, transición energética y desarrollo sostenible, ha sido una experiencia invaluable en mi travesía de vida.

Regreso de Shenzhen con una convicción fortalecida: los grandes desafíos de nuestro tiempo no se resolverán desde una sola nación, empresa o institución. Necesitamos construir soluciones compartidas.

México: una oportunidad para construir puentes

La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de una delegación empresarial mexicana, representó una oportunidad para proyectar al país como socio estratégico de la región.

México presentó las prioridades del Plan México, articuladas alrededor de la prosperidad compartida, la soberanía energética y alimentaria, la responsabilidad ambiental, la infraestructura y los incentivos para la inversión mediante los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Durante su intervención, la presidenta compartió una reflexión particularmente relevante: “El desarrollo de un país no debe ser obstáculo para otro, sino una oportunidad para todos”.

Esta visión adquiere especial importancia cuando el mundo enfrenta tendencias proteccionistas y una creciente competencia tecnológica.

La integración económica debe trascender el intercambio comercial. Necesitamos compartir conocimientos, desarrollar capacidades productivas, impulsar innovación y generar oportunidades que mejoren la calidad de vida.

La presencia de empresarios mexicanos, con el liderazgo del CCE, bajo el mando de José Medina Mora y ABAC México, también transmitió un mensaje significativo: el desarrollo nacional requiere colaboración entre los sectores público y privado, más allá de diferencias ideológicas.

No se trata de una agenda de izquierda o derecha, sino de construir una visión compartida de país.

Además, México tiene una oportunidad estratégica para fortalecer sus relaciones con Asia-Pacífico y preparar su papel como economía anfitriona de APEC en 2028.

Inteligencia artificial: ¿necesitamos un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible?

Uno de los aprendizajes más importantes de las diferentes presentaciones, fue reconocer que la IA está transformando prácticamente todas las dimensiones de nuestra sociedad.

Su potencial para optimizar recursos, mejorar diagnósticos médicos, acelerar investigaciones y fortalecer la productividad resulta extraordinario.

Sin embargo, también plantea riesgos relacionados con desigualdad, privacidad, empleo, consumo energético y utilización de recursos naturales.

Surge entonces una pregunta que merece una discusión internacional:

¿Deberíamos impulsar un nuevo ODS dedicado al desarrollo y uso responsable de la IA?

Más que sumar indicadores, necesitamos establecer principios que garanticen acceso equitativo, transparencia, protección de derechos humanos y responsabilidad ambiental.

La IA debe convertirse en una herramienta para cerrar brechas, no para profundizarlas.

Esto exige colaboración entre gobiernos, empresas, universidades y organismos multilaterales. También demanda reconocer su propia huella ambiental y acelerar soluciones tecnológicas alimentadas por energías limpias.

La innovación solamente representa verdadero progreso cuando sus beneficios llegan a las personas y respetan los límites del planeta.

Los foros económicos también pueden construir paz

Otro aprendizaje de Shenzhen fue comprender que estos encuentros tienen un valor que trasciende los acuerdos comerciales.

En una época de conflictos internacionales, sentar a representantes de economías con intereses diferentes alrededor de una misma mesa constituye, por sí mismo, un ejercicio de diplomacia y construcción de confianza.

Los espacios de diálogo permiten encontrar coincidencias incluso cuando existen profundas diferencias políticas.

También nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades globales. ¿Qué ocurriría si destinamos solamente el 10% del presupuesto militar mundial a restaurar ecosistemas, recuperar bosques y fortalecer la seguridad hídrica?

Imaginar más árboles y menos armas puede parecer una aspiración idealista, pero representa una pregunta legítima sobre cómo distribuimos nuestros recursos y qué futuro queremos construir.

La paz también se cultiva mediante oportunidades económicas, inclusión social y protección ambiental.

La diplomacia de los pequeños grandes gestos

Shenzhen nos recordó que las relaciones internacionales también se fortalecen mediante expresiones culturales y humanas.

Ver los colores de la bandera mexicana iluminando espacios de la ciudad y escuchar Cielito lindo en los eventos oficiales, interpretado en vivo fueron gestos de hospitalidad que transmitieron cercanía y respeto.

Por nuestra parte, la presencia de una delegación empresarial comprometida con ampliar los vínculos de cooperación representó una señal de reciprocidad.

Tuve además la oportunidad de tener una breve conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum donde el mensaje central conecta profundamente con los aprendizajes de esta experiencia: la transformación sostenible requiere la participación de gobiernos, empresas, universidades, familias e individuos.

Porque ninguna travesía verdaderamente transformadora puede recorrerse en solitario.

De las declaraciones a las acciones sostenibles

APEC 2026 nos deja una responsabilidad: convertir el diálogo en resultados.

Necesitamos alianzas que impulsen energías renovables, innovación responsable, protección del agua, inversión sostenible y prosperidad compartida.

Agradezco profundamente la organización, hospitalidad y calidez con que Shenzhen recibió a nuestra delegación.

Regreso convencido de que la cooperación internacional no significa renunciar a nuestras diferencias, sino reconocer que existen desafíos mayores que solamente podremos superar trabajando juntos.

El verdadero éxito de APEC no se medirá únicamente por los acuerdos alcanzados, sino por nuestra capacidad para transformar esas conversaciones en bienestar para las personas y el planeta.