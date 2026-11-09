México rumbo a 2027: construir paz, fortalecer la democracia y generar desarrollo

¿Qué necesita México para construir un futuro próspero?

La respuesta exige hablar de inversión, empleo y productividad, así como seguridad, instituciones y participación ciudadana. Ninguna estrategia de desarrollo será sostenible si las personas no pueden vivir en paz, ejercer sus libertades y encontrar oportunidades en comunidades.

El Encuentro Nacional COPARMEX 2026, celebrado del 4 al 6 de noviembre en Poliforum León, fue un momento pertinente para ello. Su lema, “Una sola COPARMEX por un México en paz y con desarrollo”, reunió dos aspiraciones que debemos convertir en una agenda compartida de acciones concretas.

Necesitamos espacios donde las diferencias puedan expresarse con respeto y el análisis permita construir acuerdos. El sector empresarial tiene responsabilidad en ello: generar valor económico, contribuir al bienestar social y participar en la vida pública con independencia, propuestas y visión de largo plazo.

Uno de los momentos centrales del programa fue el panel magistral “La reconstrucción de México”, con Enrique Krauze y León Krauze, moderado por Juan José Sierra, presidente nacional de COPARMEX.

Reunir perspectiva histórica y periodística ofrece oportunidad para reflexionar sobre instituciones, decisiones colectivas y el país que queremos construir. Reconocer el valor de las libertades y los riesgos de debilitarlas, así como examinar el presente, contrastar versiones y exigir respuestas.

Esto abrió una conversación necesaria sobre la responsabilidad ciudadana frente al rumbo nacional.

Reflexión presente en “Construyendo el futuro a través de la comprensión del presente”, conferencia de Juan Miguel Zunzunegui, moderada por Michel Sojo. Avanzar requiere entender dónde estamos y qué obstáculos necesitamos resolver.

“La empresa como motor de justicia y paz”, con monseñor Ramón Castro Castro, Juan Pablo Castañón y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, moderado por Valentín González Cosío, colocó a la empresa frente a su responsabilidad social. Considero que construir paz incluye generar empleo digno, actuar con integridad, abrir oportunidades y fortalecer la relación con las comunidades.

Agradezco a COPARMEX la oportunidad de moderar el panel “Rumbo al 2027: El equilibrio como pilar de la democracia”, con Carlos Alfonso Pérez Ricart, Ana Francisca Vega y Raymundo Riva Palacio.

Un privilegio conducir la conversación con especialistas cuyas trayectorias permitirán examinar el panorama electoral desde perspectivas complementarias.

Carlos Pérez Ricart abordó temas fundamentales en México como son “equilibrios y contrapesos”. Un tema primordial será la inseguridad y la posible influencia de organizaciones criminales sobre los procesos electorales.

Examinamos cómo oficialismo y oposición pueden incorporar la seguridad en propuestas y narrativas. La exigencia debe ser común: proteger candidatos, periodistas, autoridades electorales y votantes. Garantizar que la ciudadanía decida libremente.

Ana Francisca Vega habló de municipios y alcaldías, donde la democracia se relaciona directamente con ciudadanos. Seguridad, agua, servicios públicos y capacidad de respuesta son asuntos de evaluación cotidiana.

Abordamos el papel de la prensa, influencia de las redes sociales y desafíos de interpretar las encuestas. Experiencias internacionales, entre ellas Brasil, plantearon preguntas sobre información, conversación pública y confianza, reconociendo diferencias de contexto.

Raymundo Riva Palacio exploró posibles escenarios para la Cámara de Diputados e implicaciones para los equilibrios institucionales.

Analizamos cómo la relación con EUA y los resultados de elecciones intermedias podrían influir en el entorno político mexicano. El objetivo será identificar factores y escenarios, con la prudencia que exige cualquier análisis prospectivo.

El equilibrio democrático requiere instituciones capaces, representación plural, cuentas claras, disposición para negociar y ciudadanos informados participando más allá de la jornada electoral. Para el sector empresarial, contribuir a esas condiciones forma parte de su responsabilidad con el país.

Internacionalmente “El tablero binacional: La relación México–EUA frente al futuro del TMEC”, con Martha Bárcena y Kenneth Smith, moderado por Alberto Zetina, permitió vincular la agenda bilateral con las decisiones empresariales.

La diversidad destacó. Michelle Ferrari y Mónica Flores conversaron sobre el impacto de las mujeres en la cultura empresarial y participación ciudadana. Bernardo Zambrano y Francisco Fernández, con Alfredo Ortiz, abordaron el talento de las nuevas generaciones.

Esto debe traducirse en oportunidades reales para participar, liderar y transformar organizaciones.

Sergio Fajardo y Salvador Carrejo participaron en “El desarrollo fundamentado desde la comunidad”. Eduardo Sojo y Mariana Campos, bajo moderación de Ángel García Lascurain, analizaron el escenario económico de México para 2027. Frédéric García y Ana María Aguilar, con Lydia Nava, abordaron el tránsito de la política pública a la estrategia empresarial en “Más allá del Plan México”.

De la mano de Alejandro Puente, Viridiana Álvarez reflexionó, en “El peligro de no saber soñar”, sobre aspiración, disciplina y perseverancia.

Temas que conectan con una convicción que acompaña mi travesía por la sostenibilidad: el desarrollo debe integrar valor económico, social y ambiental, sostenido por instituciones confiables.

El futuro requiere empresas responsables y comunidades participativas.

Mi reconocimiento a Juan José Sierra por impulsar este espacio.

Agradezco especialmente a Michel Sojo, presidente de COPARMEX León, y a todo su equipo anfitrión, por el trabajo realizado y la hospitalidad.

El valor de reunirnos está en lo que hagamos después: impulsar propuestas, fortalecer alianzas y asumir compromisos verificables.

México necesita que paz, democracia y desarrollo se conviertan en responsabilidad cotidiana y compartida.