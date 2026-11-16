¿Qué puede aportar México a la conversación económica de Asia-Pacífico desde ahora, a dos años de recibir a sus 21 economías?

En Shenzhen, provincia de Guangdong, China, llevaré a esa conversación una pregunta que hemos trabajado durante todo 2026 en ABAC México: ¿Cómo ampliar el acceso al agua y usarla con mayor eficiencia para fortalecer la seguridad alimentaria? Un asunto que conecta decisiones tan distintas:

¿Cuándo regar? ¿Dónde invertir en infraestructura? ¿Cómo dar continuidad a las cadenas de suministro?

Tendré el honor de acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la delegación mexicana y consejero ABAC de México, viajando a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde México recibirá la estafeta para organizar el encuentro en 2028. Una oportunidad para estrechar relaciones con la región y construir, junto con el Gobierno Federal, una agenda empresarial con objetivos a seguir posterior a la cumbre.

Les comparto el Programa principal en Shenzhen para noviembre.

14, 15 y 16: ABAC IV, cuarta reunión del año del Consejo Consultivo Empresarial de APEC.

16: inauguración del “APEC CEO Summit” bajo el lema “ To Prosper and Win the Future Together”.

17 y 18: Sesiones de trabajo del APEC CEO Summit, donde tendrá una intervención la Presidenta Claudia Sheinbaum.

18 y 19: La 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC.

Acompañan a esta visita como delegación mexicana:

I…Nos honra representar a México desde nuestras responsabilidades como consejeros ABAC al Embajador Sergio Ley, Agustín García Rechy y un servidor.

II…Consejo Coordinador Empresarial (CCE), bajo el liderazgo de José Medina Mora, la delegación de ABAC México y más de 35 representantes de empresas mexicanas y el sector público.

ABAC órgano consultivo oficial del sector privado ante APEC y único mecanismo empresarial con un papel formal en la Cumbre de Líderes Económicos. Su función es llevar a los líderes recomendaciones elaboradas desde la experiencia de las empresas de la región.

El agua, una prioridad para la seguridad alimentaria

En ABAC IV, presenté justo ayer, la iniciativa sobre acceso al agua y eficiencia en su uso, que hemos desarrollado desde ABAC México, como una línea de colaboración en 2026. Al cierre del año, reunimos la evidencia sobre consumo, acceso y las recomendaciones en un informe. El propósito es que las economías compartan lo que han aprendido y contar con mejores elementos para tomar acción.

La propuesta se organizó en cuatro componentes:

Encuesta para identificar oportunidades en la región de APEC.

para identificar oportunidades en la región de APEC. Investigación sobre buenas prácticas para ampliar el acceso al agua y mejorar la eficiencia de su uso.

sobre buenas prácticas para ampliar el acceso al agua y mejorar la eficiencia de su uso. Recopilación de resultados de proyectos en marcha.

de resultados de proyectos en marcha. Análisis de esos insumos y elaboración de un informe con recomendaciones.

Esto nos permitió identificar los principales retos en materia de consumo de agua y seguridad alimentaria.

En Shenzhen compartí una:

Comparativa del consumo y eficiencia en el uso del agua entre las economías de APEC.

Así como resultados de la encuesta y propuestas que aportaron las economías participantes. Con ello, pondremos a discusión las recomendaciones preliminares para mejorar el acceso al recurso y su mayor aprovechamiento.

A destacar, los casos de estudio de Perú, Chile, la República de Corea y Australia. Estas experiencias permitirán examinar qué prácticas pueden adaptarse a otros contextos y condiciones.

Para un productor, por ejemplo, importa cuánto obtiene con cada metro cúbico y si contará con agua durante las etapas críticas del cultivo.

Para una empresa dependiente de esa cosecha, ambas condiciones inciden en su capacidad de abastecimiento.

Esa relación explica por qué conviene evaluar juntos el acceso y la eficiencia.

La agenda empresarial rumbo a 2028

Veo cuatro oportunidades para México:

Afianzarnos como puente entre Norteamérica y Asia-Pacífico y aprovechar esa posición para diversificar mercados.

Atraer inversión productiva que fortalezca a proveedores mexicanos y genere empleo.

Construir, desde ahora, una agenda público-privada con prioridades, responsables y seguimiento.

Dejar un legado económico que se pueda evaluar después de 2028 mediante proyectos de inversión, vínculos comerciales y nuevas oportunidades para las empresas mexicanas en la región.

Desde ABAC México y el sector empresarial transmitiremos a las 21 economías parte de APEC 2028, las oportunidades que tenemos de ser un puente, en términos de energía renovable y dando seguimiento a otros compromisos adquiridos como ABAC (abril 2026) sobre sostenibilidad, agua, inteligencia artificial. Temas donde tenemos la posibilidad de consolidar a México como un actor estratégico de Asia-Pacífico.

Acompañamos al Gobierno Federal desde ahora, apoyando la construcción de una agenda internacional conjunta que fortalezca nuestra competitividad, atraiga inversión, diversifique mercados y aproveche la posición de México como puente entre ambas regiones.

Agradezco al equipo de ABAC México el trabajo de todo el año y a las economías que compartieron sus experiencias.

Con la estafeta en Shenzhen, México asumirá una responsabilidad que empieza ahora. Me gustaría que el trabajo sobre el agua inicie cómo ejercerla. Podemos reunir evidencia, contrastar experiencias y acordar acciones con utilidad comprobable en el campo y en las cadenas de suministro. Ahí veremos cuánto y cómo aporta la cooperación regional a quienes producen alimentos y a las comunidades que dependen de la misma agua.

Una agenda conjunta de acciones sostenibles:

“Construyendo una comunidad del Asia Pacífico para prosperar juntos”.