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Gobernador Durazo profesionaliza a 350 mil sonorenses en inteligencia artificial con Microsoft

El gobernador Alfonso Durazo anunció el programa de capacitación para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial impartido por Microsoft.

Alfonso Durazo anunció el programa de capacitación para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial impartido por Microsoft
Alfonso Durazo anunció el programa de capacitación para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial impartido por Microsoft
Por Redacción

A través de una alianza estratégica entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Microsoft, 350 mil sonorenses tendrán acceso a capacitación en materia de habilidades de inteligencia artificial, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con la finalidad de ampliar oportunidades de formación profesional y las capacidades tecnológicas.

El mandatario estatal dio a conocer que se trata de la oferta de capacitación digital más grande en México por parte de la mencionada empresa de tecnología, y que representa una inversión equivalente a los 300 millones de pesos en formación especializada.

“Con esta estrategia impulsamos el pensamiento crítico, la innovación, y el desarrollo tecnológico en nuestro estado. En Sonora, gobierno, ciudadanía, e iniciativa, trabajaremos de forma coordinada para formar hoy talento que liderará el mañana”, indicó.

Los cursos estarán disponibles para docentes, estudiantes, personal educativo, y público en general, con contenidos que van desde el nivel introductorio hasta especializado, enfocados en el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial.

Quienes participen podrán obtener constancias oficiales de Microsoft, fortaleciendo sus oportunidades académicas y laborales.

El gobernador Durazo Montaño llamó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de las redes oficiales del Gobierno de Sonora para conocer fechas, detalles y procesos de inscripción a esta capacitación que tiene como objetivo la formación del talento humano en la entidad.

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