Gobernador Durazo profesionaliza a 350 mil sonorenses en inteligencia artificial con Microsoft

Alfonso Durazo anunció el programa de capacitación para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial impartido por Microsoft

A través de una alianza estratégica entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Microsoft, 350 mil sonorenses tendrán acceso a capacitación en materia de habilidades de inteligencia artificial, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con la finalidad de ampliar oportunidades de formación profesional y las capacidades tecnológicas.

El mandatario estatal dio a conocer que se trata de la oferta de capacitación digital más grande en México por parte de la mencionada empresa de tecnología, y que representa una inversión equivalente a los 300 millones de pesos en formación especializada.

“Con esta estrategia impulsamos el pensamiento crítico, la innovación, y el desarrollo tecnológico en nuestro estado. En Sonora, gobierno, ciudadanía, e iniciativa, trabajaremos de forma coordinada para formar hoy talento que liderará el mañana”, indicó.

Los cursos estarán disponibles para docentes, estudiantes, personal educativo, y público en general, con contenidos que van desde el nivel introductorio hasta especializado, enfocados en el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial.

Quienes participen podrán obtener constancias oficiales de Microsoft, fortaleciendo sus oportunidades académicas y laborales.

El gobernador Durazo Montaño llamó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de las redes oficiales del Gobierno de Sonora para conocer fechas, detalles y procesos de inscripción a esta capacitación que tiene como objetivo la formación del talento humano en la entidad.