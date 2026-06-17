JD Vance abre la puerta a una acción militar de EU contra el narco en México: ‘Protegeremos a la población’

El vicepresidente de EU, JD Vance, aseguró que el gobierno de Trump podría recurrir a acciones militares contra cárteles mexicanos (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL)

El combate al narcotráfico volvió a colocar la relación entre México y Estados Unidos en un terreno de alta tensión.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que su gobierno se reserva la posibilidad de emprender acciones militares si considera que son necesarias para proteger a la población de su país, aunque insistió en que la prioridad es trabajar de manera coordinada con las autoridades mexicanas.

Durante una entrevista con N+ Univisión, Vance fue cuestionado sobre si respetará la “línea roja” planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum de no permitir operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

El vicepresidente evitó responder con un sí o un no y reiteró que la prioridad de Washington es defender a su población, aunque subrayó que prefiere coordinarse con el gobierno de México.

JD Vance prefiere cooperación antes de intervención

“Tomaremos acción militar si es necesario para proteger a la población estadounidense”, sostuvo Vance, al tiempo que señaló que Estados Unidos debe reservarse “el derecho” de ingresar activos a territorio nacional.

En la entrevista, el vicepresidente también acusó que durante la administración de Joe Biden los cárteles tuvieron “tanta vía libre” desde México “porque tenían tanto dinero”. Afirmó que esas organizaciones obtienen recursos en Estados Unidos mediante “la droga y el tráfico sexual”, lo que, dijo, las hizo “muy poderosas”. Agregó que uno de los objetivos de su gobierno es ayudar a que esos grupos sean “menos poderosos”.

Como ejemplo, Vance planteó un escenario en el que una organización criminal mexicana transporta “una carga masiva de armas y fentanilo” con destino a Estados Unidos y aseguró que, si la única forma de detenerla fuera actuar directamente contra ese grupo, “por supuesto que iremos tras él”.

El funcionario reiteró que, en ese supuesto, “nos encantaría trabajar con el gobierno de México”, aunque insistió en que Estados Unidos “tiene que defender a su gente”.

Las declaraciones del vicepresidente se producen el mismo día en que el presidente Donald Trump afirmó que “los cárteles gobiernan México” y sostuvo que el país “ha perdido el control” de su territorio. Además, describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una mujer muy asustada” frente al poder de las organizaciones criminales y reiteró la postura de su administración de mantener la oferta de enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, mientras el gobierno mexicano sostiene que la cooperación en materia de seguridad no implica ceder soberanía ni aceptar una intervención militar.