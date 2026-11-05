Extorsión a trabajadora de la SRE: Le hacen creer que su jefe se accidentó para robarle 229 mil pesos

La investigación permitió rastrear las cuentas bancarias que recibieron el dinero y obtener órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos responsables.

Una llamada telefónica bastó para que una trabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) creyera que su jefe estaba en problemas y necesitaba ayuda urgente, sin imaginar que todo era parte de un engaño para despojarla de su dinero.

Un grupo de personas le hizo creer que su patrón había sufrido un accidente automovilístico en el que una menor de edad había resultado gravemente herida. Le aseguraron que, debido a que el seguro del vehículo estaba vencido, debía realizar varios depósitos para evitar las consecuencias legales.

La historia era falsa, pero la presión surtió efecto. La trabajadora realizó varias transferencias bancarias por un total de 229 mil 374 pesos antes de descubrir que todo se trataba de una mentira y que había sido víctima de una extorsión telefónica.

Más de cinco años después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que cuatro personas involucradas en la estafa fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en este delito.

Así engañaron a una trabajadora de la SRE para quitarle más de 200 mil pesos

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2021, cuando la víctima se encontraba en su centro de trabajo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía, un hombre la llamó para hacerle creer que su jefe había sufrido un accidente automovilístico y que una menor de edad estaba gravemente lesionada. En la llamada, el sujeto le aseguró que la póliza del seguro del auto estaba vencida y que necesitaba dinero para cubrir los gastos.

Durante la comunicación intervino otro individuo, quien se hizo pasar por asesor de una compañía aseguradora y le proporcionó varias cuentas bancarias para realizar los pagos.

Los sujetos llegaron a exigirle hasta un millón de pesos y la amenazaron con causarle daño a ella y a su superior si no entregaba el dinero. Ante la presión, la trabajadora realizó diversas transferencias por un total de 229 mil 374 pesos con 50 centavos.

El engaño quedó al descubierto cuando logró comunicarse directamente con su jefe y confirmó que no había ocurrido ningún accidente.

¿Quiénes fueron detenidos por la extorsión a la trabajadora?

Para identificar a los responsables, el Ministerio Público solicitó información bancaria y digital, además de ordenar un peritaje contable. Las diligencias permitieron localizar las cuentas que recibieron el dinero, establecer el monto del daño patrimonial y reunir datos de prueba sobre la probable participación de cuatro personas.

Con esos elementos, la Fiscalía CDMX obtuvo órdenes de aprehensión contra Miriam ‘N’, Héctor ‘N’, Claudia ‘N’ y Mayra ‘N’, quienes fueron localizados en Guadalajara, Jalisco, con apoyo de la Fiscalía estatal.

Las detenciones se llevaron a cabo entre mayo y octubre de este año:

Miriam ‘N’ fue aprehendida el 14 de mayo y vinculada a proceso el 15 de mayo.

fue aprehendida el 14 de mayo y vinculada a proceso el 15 de mayo. Héctor ‘N’ fue detenido el 17 de junio y vinculado a proceso el 22 de junio.

fue detenido el 17 de junio y vinculado a proceso el 22 de junio. Claudia ‘N’ fue aprehendida el 21 de octubre y vinculada a proceso el 22 de octubre.

fue aprehendida el 21 de octubre y vinculada a proceso el 22 de octubre. Mayra ‘N’ fue detenida el 28 de octubre y vinculada a proceso el 29 de octubre.

Las cuatro personas enfrentan un proceso penal por su probable participación en el delito de extorsión agravada. En todos los casos, la autoridad judicial les impuso prisión preventiva.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar a otras personas que posiblemente también participaron en la extorsión.