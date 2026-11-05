Le llueve sobre mojado al peso: ¿Por qué el recorte de Banxico es pésima noticia para el tipo de cambio?

Banxico recortó su tasa de interés a 6.25%, pese a las expectativas de mantenerla sin cambios.

El recorte inesperado de la tasa de interés del Banco de México (Banxico) podría aumentar la presión sobre el peso frente al dólar. La decisión, anunciada este jueves 5 de noviembre, redujo el atractivo de los instrumentos financieros mexicanos en un momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría volver a subir sus tasas.

La combinación de menores rendimientos en México y tasas más altas en Estados Unidos amenaza con reducir el diferencial entre ambos países, lo que podría incentivar a los inversionistas a trasladar sus recursos hacia activos denominados en dólares.

Ante este escenario, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, advirtió que el tipo de cambio podría alcanzar los 19 pesos por dólar antes de que termine 2026 y llegar a 19.50 pesos en 2027, si la Fed continúa elevando sus tasas o se concretan riesgos para la economía mexicana.

Banxico sorprende con un recorte a la tasa de interés

Banxico redujo 25 puntos base su tasa de interés de referencia, de 6.50 a 6.25 por ciento, pese a que la mayoría de los analistas esperaba que se mantuviera sin cambios.

La decisión fue dividida: tres integrantes de la Junta de Gobierno votaron a favor del recorte, mientras que Galia Borja y Jonathan Heath respaldaron mantener la tasa en 6.50 por ciento.

El banco central justificó el ajuste por la continuidad del proceso de desinflación y la ausencia de presiones importantes de demanda. Sin embargo, elevó su pronóstico de inflación general para el último trimestre de 2026, de 3.5 a 3.7 por ciento.

La decisión tomó por sorpresa al mercado: solo seis de los 26 economistas encuestados por Bloomberg anticiparon el recorte, mientras que el resto esperaba que Banxico mantuviera sin cambios la tasa de interés.

Entre los pocos analistas que anticiparon el recorte estuvo Gabriel Casillas, responsable de economía para Latinoamérica en Barclays Plc, quien también prevé que Banxico reduzca la tasa hasta 6 por ciento durante el primer trimestre de 2027.

¿Por qué el recorte de Banxico presiona al peso?

La preocupación está en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Cuando los rendimientos que ofrecen los instrumentos mexicanos son mayores que los estadounidenses, el país puede atraer capital extranjero interesado en obtener mejores ganancias.

Pero si Banxico reduce su tasa mientras la Fed mantiene o aumenta la suya, esa ventaja disminuye. Esto puede llevar a los inversionistas a buscar mejores rendimientos en Estados Unidos, reducir sus posiciones en pesos y aumentar la demanda de dólares.

Con el recorte anunciado este jueves, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos tocó un nuevo mínimo histórico de 225 puntos base. Esto ocurrió después de que la Fed decidió mantener sin cambios su tasa de interés durante su reunión de octubre.

Fue precisamente el diferencial de tasas uno de los factores que provocó que el peso se ‘derrumbara’ ante el dólar en septiembre al acumular una depreciación de 6 por ciento en ese mes.

El escenario también afecta al llamado carry trade, estrategia mediante la cual los inversionistas buscan beneficiarse de las diferencias entre las tasas de interés de distintos países. Por ello, una reducción del diferencial puede restarle atractivo a los activos mexicanos y generar presiones sobre el tipo de cambio.

Con información de Bloomberg.