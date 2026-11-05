Crisis en Paraguay: Santiago Peña anuncia que se defenderá ante el senado por caso Ueno Bank

Santiago Peña anunció que comparecerá ante el Senado de Paraguay para defenderse del juicio político en su contra. (Senado de Paraguay).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará este viernes 6 de noviembre ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que enfrenta tras el colapso de Ueno Bank, pese a que horas antes presentó su renuncia al cargo, la cual no ha sido aceptada por el Congreso.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario confirmó que comparecerá ante los legisladores con argumentos y pruebas, en apego a la Constitución y a las instituciones de Paraguay.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió.

Por tercera noche consecutiva, miles de personas en distintas ciudades de Paraguay protestan para recuperar sus cuentas de ahorro.

Si bien el gobierno aseguró que Santiago Peña permanece en Asunción, Paraguay, desmintiendo las versiones que indicaban una supuesta fuga o un viaje hacia la Argentina, persisten las dudas del paradero del todavía presidente.

Peña reconoció que algunos legisladores ya adelantaron su decisión sobre el proceso, pero sostuvo que ejercerá su derecho a defenderse porque rendir cuentas también es una responsabilidad frente a la ciudadanía.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, agregó.

El anuncio ocurre después de que el Congreso avanzara con el juicio político en su contra. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad continuar con el procedimiento, con 78 votos a favor, mientras que el debate sobre la renuncia del mandatario quedó sin resolverse.

Durante la sesión conjunta para analizar su dimisión, legisladores del Partido Colorado abandonaron el recinto, lo que provocó que se levantara la discusión por falta de quórum. Por ello, Peña permanece en la Presidencia mientras el Congreso no resuelva su situación.

Santiago Peña promete colaborar con investigaciones por Ueno Bank

En su mensaje, el mandatario también aseguró que colaborará con las instituciones encargadas de esclarecer lo ocurrido con Ueno Bank y determinar las responsabilidades correspondientes.

Peña afirmó que proporcionará la información que le sea requerida y sostuvo que quienes hayan infringido la ley deberán responder ante la Justicia.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó.

El presidente también se refirió a los clientes afectados por la intervención de la entidad bancaria y pidió que la devolución de sus ahorros no quede supeditada a lo que ocurra con su continuidad en el cargo.

“La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, señaló.

Peña sostuvo que su prioridad fue impulsar, dentro del marco legal y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorradores recuperen su dinero.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, añadió.

¿Por qué Santiago Peña enfrenta un juicio político?

La crisis política de Paraguay se agravó después de que el Banco Central anunciara la intervención de Ueno Bank durante la madrugada del martes 4 de noviembre, debido a problemas de solvencia.

La decisión dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó protestas en distintas ciudades del país. La entidad tenía más de 2.9 millones de clientes y procesaba más de 3 millones de transacciones diarias.

Entre sus usuarios también había más de 32 mil jubilados que utilizaban el banco para recibir sus pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS).

La crisis alcanzó al presidente Santiago Peña por sus vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno. El mandatario tuvo participación en la sociedad matriz de la entidad, aunque vendió sus acciones en marzo de 2025.

En medio de los cuestionamientos y la pérdida de respaldo de sectores de su propio Partido Colorado, Peña anunció su renuncia a la Presidencia este jueves 5 de noviembre.

Sin embargo, el Congreso no logró resolver su dimisión y el juicio político continúa. Ante este escenario, el mandatario aseguró que respetará el resultado del proceso y pidió a los paraguayos preservar la calma.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, concluyó.