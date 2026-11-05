Mónica Casteñeda, de ‘Ventaneando’, se entera de muerte de su hermano antes de entrar al aire: ‘Fue un shock’

Mónica Casteñeda (centro) recibió la noticia del fallecimiento de su hermano momentos antes de que entrara al aire. (Foto: Cuartoscuro)

Mónica Castañeda enfrenta un nuevo momento doloroso en su vida familiar. La conductora de Ventaneando recibió la noticia del fallecimiento de uno de sus hermanos mayores antes de entrar a grabar promocionales de fin de año, situación que tomó por sorpresa tanto a ella como a sus compañeros de programa.

Fue Pedro Sola quien compartió lo ocurrido durante la transmisión de este jueves 5 de noviembre. El economista explicó que le marcaron para darle el aviso.

“Ayer estábamos en un momento antes de entrar a grabar una promo para el programa Ventaneando de fin de año, cuando de repente Mónica Castañeda recibe una llamada donde le informan que uno de sus hermanos mayores falleció, fue un shock para ella, y también para nosotros porque todo estaba perfecto y de pronto ocurre esto”, relató.

El conductor aprovechó el espacio para enviar sus condolencias a su compañera, así como a su papá y al resto de sus hermanos, ante la pérdida familiar ante la “tragedia dolorosa”, agregó Pedro Sola.

Rosario Murrieta también se sumó al mensaje de solidaridad para la conductora. La periodista destacó la fortaleza de Mónica para continuar con sus actividades profesionales y presentarse frente a las cámaras, incluso en medio de una situación personal complicada.

De acuerdo con la información compartida en el programa Ventaneando, el hermano de la conductora se llamaba Jorge Castañeda. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su muerte ni más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Mónica Castañeda también enfrentó la muerte de su hermana Norma

La muerte de su hermano ocurre a casi seis meses de otro fallecimiento en la familia. El 29 de mayo de 2026, Ventaneando informó sobre la muerte de Norma Castañeda, hermana mayor de Mónica, quien tenía 61 años.

En aquella ocasión, el programa compartió un mensaje para expresar sus condolencias a la conductora y a sus seres queridos: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica”.

La producción también les deseó fortaleza y pronta resignación ante la pérdida. En ese momento, tampoco se dieron a conocer las causas del fallecimiento de Norma.

Mónica Castañeda no hizo declaraciones públicas sobre la muerte de su hermana en aquel momento. Sin embargo, el 2 de junio regresó a Ventaneando y agradeció las muestras de cariño que recibió.

¿Quién es Mónica Castañeda, conductora de ‘Ventaneando’?

Mónica Castañeda es una periodista mexicana especializada en espectáculos, aunque sus primeros pasos profesionales estuvieron relacionados con la cobertura informativa y política. De acuerdo con su perfil publicado por TV Azteca, comenzó su trayectoria en 1994 en Canal Once, donde trabajó como reportera de la fuente educativa y de la entonces Procuraduría General de la República.

Tres años después se incorporó a TV Azteca como reportera de información y conductora del área de espectáculos para distintos espacios de noticias de la televisora. En 2012 participó en el programa ‘Hola México’ y posteriormente se consolidó como parte del equipo como conductora de Ventaneando.

Además de su trabajo en el programa encabezado por Pati Chapoy, Castañeda también ha participado en espacios informativos de la televisora y conduce la sección de espectáculos del noticiero ‘Hechos Meridiano’.