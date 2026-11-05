Convocatoria de México vs. Jamaica: Rafa Márquez presenta lista llena de sorpresas

La Selección Mexicana anunció la lista de convocados para el partido contra Jamaica.

La Selección Mexicana ya tiene a los futbolistas que disputarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El DT Rafael Márquez dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Jamaica, en una lista donde aparecen nombres sorpresivos como ‘Tecatito’ Corona y Armando León.

La serie ante Jamaica representa una prueba importante para el entrenador mexicano, pues serán sus primeros compromisos oficiales al frente del Tricolor. Después de cuatro encuentros amistosos, el ‘Kaiser’ afronta una eliminatoria en la que México busca avanzar a las semifinales en el torneo.

Hasta ahora, el balance de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafa Márquez registra dos empates y dos derrotas. Los resultados ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile dejaron aspectos por corregir antes de comenzar la actividad oficial, por lo que el choque contra los ‘Reggae Boyz’ busca mejorar el nivel del equipo.

Este jueves se dio a conocer la lista de los convocados para el partido contra Jamaica. (Foto: EFE)

México vs. Jamaica: ¿Quiénes son los convocados de la Selección Nacional?

Después de varios rumores sobre los futbolistas que podrían integrar la convocatoria de Rafael Márquez, finalmente se dio a conocer la lista oficial de la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica:

Porteros

Raúl Rangel – Chivas

Óscar García – León

Alex Padilla – Athletic Club

Defensas

Rodrigo Huescas – Copenhague

Kevin Álvarez – América

César Montes – Lokomotiv Moscú

Israel Reyes – América

Diego Campillo – Chivas

Johan Vásquez – Genoa

Jesús Orozco Chiquete – Cruz Azul

Jesús Gallardo – Toluca

Mateo Chávez – AZ Alkmaar

Mediocampistas

Erik Lira – Cruz Azul

Luis Romo – Chivas

Erick Sánchez – América

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo – Real Betis

Gilberto Mora – Tijuana

Andrés Montaño – Cruz Azul

Santiago Sandoval – Chivas

Delanteros

Isaías Violante – América

Roberto Alvarado – Chivas

Jesús Corona – Monterrey

Alexis Vega – Toluca

Armando León – NK Osijek

Julián Quiñones – Al Qadsiah

Santiago Gimenez – FC Porto

Armando González – Olympiakos

¿Quiénes son las sorpresas de Rafa Márquez para los partidos contra Jamaica?

En la portería, Márquez dio su voto de confianza en los mismos tres que llamó para la Fecha FIFA anterior, por lo que las novedades inician en defensa, con los llamados de Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez, cuando había llamado a Jorge Sánchez y Dagoberto Espinoza como laterales derechos.

En la central, Jesús Orozco Chiquete aparece como la nueva alternativa sobre Víctor ‘Toro’ Guzmán o Everardo López, quienes se ausentan en esta ocasión.

El medio campo del ‘Tri’ ahora tiene a Érick ‘Chiquito’ Sánchez y a Andrés Montaño, quienes llegan luego de que Jeremy Márquez, Orbelín Pineda y Denzell García perdieran su sitio en esta ocasión, sin contar que Luis Chávez está lesionado.

En el ataque, llaman la atención los regresos de Jesús ‘Tecatito’ Corona y Alexis Vega, quien había amagado con retirarse del ‘Tri’; Julián Quiñones está de vuelta al listado luego de superar una lesión que lo alejó la vez pasada.

Sin embargo, el llamado más llamativo es el de Armando León, un delantero mexicano que actualmente tiene buenos resultados en el futbol de Croacia.

Algunos nombres ‘cepillados’ en el ataque fueron los de Germán Berterame, Hirving ‘Chucky’ Lozano o Hugo Camberos, a quienes llamó antes. En las últimas horas se reportó la posibilidad de que Henry Martín fuera llamado pero finalmente no apareció en la lista final.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO México vs. Jamaica?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Esta serie se jugará a ida y vuelta y definirá a uno de los equipos que avanzarán a las finales del torneo.

El primer encuentro se disputará en territorio jamaiquino el próximo sábado 14 de noviembre del 2026 por la noche, tiempo del centro de México.

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Kingston, Jamaica.

El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de TV Azteca, así como en Claro Sports Premium, disponible en YouTube. La cobertura de los partidos comenzará minutos antes del silbatazo inicial.

Después del primer encuentro en Kingston, Jamaica viajará a México para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final. El encuentro se jugará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. El resultado global de los dos encuentros determinará qué equipo avanza a las finales de la Nations League.

Además del pase a la siguiente ronda, la eliminatoria tiene otro objetivo en juego: el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Por su parte, el equipo eliminado todavía tendrá la posibilidad de conseguir su lugar en el torneo mediante la fase preliminar, prevista para marzo del próximo año.

Rafa Márquez no está contento con el desempeño de México luego de perder con EU. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llega México al partido vs. Jamaica?

El encuentro ante Jamaica representa un punto importante en el proceso de Rafael Márquez, quien asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana después del Mundial de 2026. Aunque el entrenador ya tuvo oportunidad de probar diferentes alineaciones durante los primeros meses de su gestión, todavía no ha dirigido un partido oficial.

Los primeros cuatro compromisos del Tricolor fueron amistosos y dejaron un balance de dos empates y dos derrotas. México comenzó su actividad con igualadas por 1-1 frente a Colombia y Perú, dos encuentros en los que el equipo tuvo lapsos de posesión, aunque también mostró dificultades para generar oportunidades claras.

La situación se complicó ante Estados Unidos, selección que derrotó 3-0 al conjunto mexicano. Posteriormente, México cerró su preparación con una derrota por 2-0 frente a Chile. De esta manera, el equipo de Márquez terminó sus primeros cuatro partidos sin conseguir una victoria, con apenas dos anotaciones a favor y siete goles recibidos.

Del otro lado estará una selección que también quiere avanzar a las finales de la Nations League. Jamaica disputó la fase de grupos de la Liga A, donde compartió sector con Honduras, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

Los ‘Reggae Boyz’ consiguieron uno de los dos boletos disponibles del Grupo B, junto con Guatemala, y de esa manera aseguraron su presencia en los cuartos de final. Su clasificación los colocó frente a México, una de las cuatro selecciones que avanzaron directamente a esta ronda por su posición en el ranking de la Concacaf.