California no da el ejemplo: Votantes podrían rechazar el primer impuesto para multimillonarios

Los votantes de California están a punto de rechazar un impuesto a los multimillonarios, el primero de su tipo, lo que marca el final de una de las batallas políticas más costosas y polarizantes en la historia del estado.

La Proposición 40 impondría un impuesto único del 5 por ciento sobre la riqueza de los multimillonarios residentes de California a principios de 2026, y la mayor parte de los ingresos se destinaría a fortalecer el sistema de salud. La medida electoral ha estado consistentemente por debajo de la mayoría necesaria para su aprobación: con el 60 por ciento de los votos estimados escrutados, solo el 45 por ciento de los californianos la apoya, según Associated Press.

Una derrota supondría un duro revés para los esfuerzos por gravar la riqueza extrema en todo el país, ya que sus defensores esperaban que California sirviera de modelo para campañas similares en otras partes de Estados Unidos. Sin embargo, la medida se topó con la oposición de una coalición que incluía a multimillonarios del sector tecnológico, al gobernador Gavin Newsom y a grupos como Planned Parenthood Affiliates of California.

Los opositores recaudaron más de 300 millones de dólares, liderados por Building a Better California, una operación de influencia política financiada por el cofundador de Google, Sergey Brin, y otros multimillonarios.

«Nos salvamos por los pelos con este impuesto sobre la incautación de activos», dijo Garry Tan, director ejecutivo de la influyente aceleradora de startups Y Combinator, en una publicación en X. «Muchas gracias a Sergey Brin».

Incluso si la Proposición 40 logra recuperarse y superar el umbral del 50 por ciento necesario para su aprobación, existe otro obstáculo: la Proposición 42. Esta, una de las dos propuestas rivales para bloquear el impuesto a la riqueza, ha obtenido hasta el momento 54 por ciento de apoyo. Para que el impuesto a la riqueza entre en vigor, la Proposición 40 también necesitaría obtener más votos afirmativos que la Proposición 42.

El recuento de votos en California puede prolongarse durante días, ya que el estado depende en gran medida de las papeletas enviadas por correo, que pueden llegar con hasta una semana de retraso siempre que se envíen por correo el día de las elecciones o antes.

Los defensores del impuesto para multimillonarios ya están hablando de intentarlo de nuevo.

“Esto es lo correcto, y si es necesario, volveremos en 2028”, dijo Dave Regan, presidente del sindicato que impulsó el impuesto, en una conferencia de prensa el martes por la noche, al cierre de las urnas.

Un sindicato de trabajadores de la salud propuso este impuesto hace más de un año como una forma de compensar miles de millones de dólares en recortes federales que podrían obligar al cierre de hospitales y dejar a millones de californianos sin seguro médico. La iniciativa obtuvo el apoyo de políticos progresistas, entre ellos el senador de Vermont, Bernie Sanders, y el representante estadounidense Ro Khanna, cuyo distrito incluye Silicon Valley.

“Tiene que haber un impuesto para los multimillonarios”, dijo Khanna, también en la conferencia de prensa. “Lo lograremos, tendremos éxito y dejaremos atrás al dinero”.

Si bien los californianos se opusieron al impuesto a los multimillonarios, la ola demócrata del martes contribuyó a la elección de políticos que basaron sus campañas en limitar la influencia política de los ultrarricos y en aumentar sus impuestos. En Texas, el senador electo demócrata James Talarico prometió cerrar las lagunas fiscales que benefician a los estadounidenses más ricos.

“Hay un cierto número de votantes que iban a votar a favor del impuesto a los multimillonarios sin importar qué”, dijo Dan Schnur, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien prevé que el impuesto será rechazado. “Pero esta iniciativa en particular fue demasiado para algunos votantes”.