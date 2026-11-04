Texas se convierte en demócrata: ¿Por qué la derrota republicana es un revés para Trump y Musk?

¿Por qué Texas votó contra Trump? El costo de vida y el voto latino marcan las elecciones. (EFE)

Los demócratas lo intentaron una y otra vez. Estuvieron a punto de conseguirlo en varias ocasiones. Ahora, finalmente, lograron un objetivo que se les resistió durante más de tres décadas: ganar elecciones estatales clave en Texas.

El partido se impuso en la contienda por la gubernatura, obtuvo un escaño en el Senado de Estados Unidos y consiguió numerosos cargos en las elecciones de medio mandato. Los resultados representaron un rechazo al Partido Republicano y al presidente Donald Trump. La última vez que un demócrata ganó una elección estatal en Texas fue en 1994.

El cambio político formó parte de un avance nacional de los demócratas y de un amplio rechazo al movimiento MAGA, pero tiene una resonancia especial en Texas.

Texas, el bastión republicano que perdió

En los últimos años, el estado se convirtió en un bastión del conservadurismo republicano, a medida que ese partido consolidó su control e impulsó leyes a favor de sus principales prioridades en materia de seguridad fronteriza, educación pública y prohibición de tratamientos para jóvenes transgénero.

Sin embargo, la votación de este año se centró en cuestiones económicas. Los intentos de los republicanos por desviar la conversación hacia temas culturales fracasaron ante el doloroso aumento del costo de vida, provocado en parte por los aranceles de la administración Trump y la impopular guerra con Irán.

James Talarico, candidato al Senado, y Gina Hinojosa, quien se perfila como la próxima gobernadora, adoptaron un tono moderado durante sus campañas. Ambos hicieron énfasis en la economía y evitaron, en gran medida, los temas culturales más controvertidos.

“Esto refleja el rechazo que los votantes de Texas sienten por Donald Trump y su administración”, afirmó Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rice, en Houston. “Los votantes independientes, que históricamente tienden a votar por los republicanos, se inclinaron mayoritariamente por los candidatos demócratas en todo el estado durante este ciclo electoral”.

¿Por qué la derrota de republicanos también golpea a Elon Musk?

Las derrotas republicanas también representaron un revés para Elon Musk, quien se mudó a Texas después de la pandemia, tras quejarse de las dificultades para hacer negocios en California, y pronto se alineó con políticos republicanos. Según documentos federales recopilados por Bloomberg, varios comités de acción política bajo su control canalizaron más de 205 millones de dólares a las campañas electorales de Texas este año.

Su dinero se convirtió en una poderosa arma de ataque para Talarico durante la campaña.

“Elon Musk está intentando comprar este escaño en el Senado de Texas”, dijo Talarico durante un mitin reciente. “Con toda probabilidad, si has visto un anuncio de ataque en tu televisor, era Elon. Si has recibido mentiras en tu buzón, era Elon. Si has recibido un mensaje de texto con cosas aterradoras sobre mí, también era Elon”.

Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News, ha donado 116 millones de dólares para apoyar a los demócratas en las elecciones de medio mandato.

Talarico aventajaba a Ken Paxton por 55 por ciento frente a 43 por ciento, con 83 por ciento de los votos escrutados, según un recuento preliminar de Associated Press. Hinojosa obtuvo 53 por ciento, frente a 46 por ciento del gobernador en funciones, Greg Abbott.

En otra contienda reñida, por un puesto en la Comisión de Ferrocarriles de Texas, organismo regulador de la industria petrolera y gasífera, el demócrata Jon Rosenthal parecía encaminado a derrotar al republicano Bo French, quien recibió numerosas críticas por una publicación racista en redes sociales sobre los aficionados de origen asiático del equipo de futbol americano de la Universidad de Texas. Por su parte, el legislador estatal Nathan Johnson ganó la elección para fiscal general, en sustitución de Paxton.

Los primeros resultados mostraron que los demócratas consiguieron sus mejores cifras en las grandes zonas urbanas, donde tradicionalmente tienen mayor respaldo. Sin embargo, también avanzaron de forma significativa en áreas rurales. En el condado de Taylor, donde Trump ganó por 50 puntos en 2024, Paxton aventajaba por 31 puntos. En el condado de Uvalde, Abbott lideraba por apenas siete puntos porcentuales, pese a que Trump ganó ese territorio por 33 puntos en 2024.

Descontento por promesas no cumplidas de republicanos

Los primeros resultados también mostraron que los votantes latinos volvieron a inclinarse por los demócratas, después de que en 2024 el respaldo se desplazara en gran medida hacia Trump, sobre todo en el Valle del Río Grande, en la frontera con México. En el condado de Cameron, una zona con una numerosa población hispana que incluye Brownsville y South Padre Island, Talarico aventajaba por 38 puntos en un territorio que Trump ganó en 2024.

“Los republicanos hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna”, dijo Rachel Lozano, de 49 años, residente de McAllen, Texas, la ciudad más grande del condado de Hidalgo. Explicó que la región volvió a votar por los demócratas debido al descontento con los vales escolares, las redadas migratorias que separaron familias y el alto costo de los alimentos.

“Pete Hegseth quería una ejecución pública”, dijo por mensaje de texto, en referencia a una propuesta del secretario de Defensa de Trump para transmitir en directo la ejecución de un exmayor del Ejército que mató a 13 personas en 2009. “¡¡¡Lo consiguieron!!!”

La derrota de Paxton también pone de relieve su reñida victoria en las primarias frente al senador republicano en funciones, John Cornyn. Trump respaldó a Paxton por encima de Cornyn, un estratega de recaudación de fondos que ganó con facilidad cuatro elecciones anteriores al Senado. Trump y el vicepresidente JD Vance visitaron Texas varias veces antes de la jornada electoral para intentar conseguir apoyo para Paxton.

Sin embargo, los problemas éticos de Paxton pudieron pesar demasiado. La Cámara de Representantes estatal, dominada por los republicanos, lo sometió a juicio político en 2023, aunque el Senado estatal lo absolvió. También fue acusado de infidelidad y, el año pasado, su esposa inició un proceso de divorcio “por motivos bíblicos”.

“La calidad del candidato es fundamental”, afirmó Vinny Minchillo, estratega republicano en Texas. “Ken Paxton era un candidato problemático y logró movilizar a los demócratas de forma espectacular. Si a eso le sumamos la falta de tacto de los republicanos en materia económica, el resultado es un auténtico desastre”.

Hinojosa, representante estatal por Austin, entró en la contienda con poco reconocimiento público y una estructura limitada para recaudar fondos. Sin embargo, criticó con dureza al gobernador en funciones por lo que consideraba una financiación insuficiente para las escuelas públicas y por impulsar políticas que favorecían a los “intereses adinerados”.

Acusó a Abbott de traicionar a los habitantes de las zonas rurales de Texas por impulsar un sistema de vales escolares que permite pagar la educación privada o en el hogar. Se comprometió a poner fin al programa y destinar esos recursos a las escuelas públicas.

Aunque los resultados fueron una sorpresa, existían indicios de que los demócratas ganaban terreno en Texas. El popular conductor de pódcast Joe Rogan, quien al igual que Musk se mudó a Texas desde California durante la pandemia, comenzó a expresar dudas sobre Trump en los últimos años, después de respaldarlo en las elecciones de 2024. El año pasado entrevistó a Talarico en su pódcast y, al final, afirmó que quedó tan impresionado con él que lo animó a buscar la presidencia.

Sin duda, la política es volátil y este año favoreció a los demócratas en todo el país. Durante años, los demócratas afirmaron que Texas estaba en disputa, pero sus expectativas terminaron frustradas, sobre todo cuando Beto O’Rourke perdió por un estrecho margen la contienda por un escaño en el Senado frente a Ted Cruz en 2018. Sin embargo, esta vez existe la sensación de que el cambio es significativo.

“En Texas, nuestros candidatos izaron velas y aprovecharon el viento, y muchos de ellos van a ganar”, dijo Matt Angle, director del comité de acción política de investigación demócrata Lone Star Project. “Treinta años de control de un solo partido no son saludables y es bueno que hayan terminado”.