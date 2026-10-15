Se acelera la inflación en EU y pega al peso

Ayer se confirmó lo que los mercados temían: la inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse.

El índice de precios al consumidor subió 3.7 por ciento anual en septiembre, desde el 3.4 por ciento en agosto y por arriba del 3.6 por ciento que anticipaba el consenso. En el mes, el avance fue de 0.6 por ciento, frente a 0.4 de agosto.

La lectura más rápida atribuye esta alza a la gasolina. Y algo hay: subió 9.1 por ciento solo en septiembre y explicó más de la mitad del incremento mensual del índice general. En doce meses, la energía acumula un alza de 20.4 por ciento y la gasolina de 34.2 por ciento, en buena medida por el conflicto con Irán, que encareció el petróleo y sobre todo el diésel, cuyo precio se ha elevado más de 75 por ciento desde el inicio de la guerra.

Los alimentos, por cierto, quedaron sin cambio en el mes, aunque el encarecimiento del diésel, que mueve camiones y tractores, anticipa presiones que todavía están por brotar.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, creció en 2.6 por ciento anual desde 2.4 por ciento y en los últimos tres meses va a un ritmo anualizado de 3.4 por ciento.

Las alzas fueron generalizadas: autos, tarifas aéreas, educación, recreación y una vivienda que volvió a repuntar. Y quizá lo más delicado: las expectativas de inflación de los consumidores, a plazo de un año, pasaron de 3.6 a 3.9 por ciento.

Ahí está el punto central. En 2021, en otro momento del entorno global, un episodio así habría sido calificado de “transitorio” y la Fed habría esperado antes de tomar cualquier decisión. Hoy no puede darse ese lujo.

Llega a este choque con cinco años consecutivos de inflación por encima de su meta de 2 por ciento y con la credibilidad desgastada, que apenas Warsh está tratando de reconstruir.

Un banco central puede ignorar un golpe de precios relativos cuando las expectativas están ancladas; cuando dejan de estarlo, tiene que reaccionar aunque el origen sea un choque de oferta que la política monetaria no corrige. Por eso subió la tasa en septiembre, por primera vez desde julio de 2023, al rango de 3.75-4.00 por ciento.

Como respuesta al resultado de la inflación, los mercados duplicaron, de 22 a 44 por ciento, la probabilidad de otra alza de las tasas el 28 de octubre, y asignan más de 95 por ciento a que haya al menos un incremento adicional antes de que termine el año. El bono del Tesoro a 10 años escaló a 5.32 por ciento, uno de los niveles más elevados en esta nueva oleada de alzas.

El dilema de la Fed es complejo porque, junto con la mayor inflación, el empleo se debilitó. En septiembre se crearon apenas 29 mil plazas, contra 80 mil esperadas.

Inflación al alza con mercado laboral en enfriamiento es la combinación que ningún banco central quiere enfrentar, además, a unas semanas de elecciones intermedias en las que el costo de la vida será tema central.

¿Y México? El dólar reaccionó de inmediato: tocó 18.60 pesos ayer por la mañana, su nivel más alto desde noviembre de 2025, y el peso fue la divisa con mayores pérdidas entre las monedas emergentes, aunque después recuperó parte del terreno. Es importante subrayar que aun con este golpe, acumula una depreciación de apenas 2.7 por ciento en el año.

Más allá del reflejo inmediato, conviene recodar el mecanismo que le he descrito en otras ocasiones. La fortaleza del peso de los últimos años se ha sostenido en el diferencial de tasas con Estados Unidos, el llamado “carry trade”.

Ese colchón se adelgaza por los dos lados: con Banxico en pausa en 6.50 por ciento desde hace tres reuniones y la Fed en 4.00, el diferencial se redujo a 250 puntos base, el mínimo desde que el Banco de México adoptó la tasa de fondeo a un día como instrumento. Si la Fed sube en octubre y en diciembre y Banxico no se mueve, cerraríamos el año en 200 puntos base de diferencial.

La decisión de Banxico del 5 de noviembre queda, en los hechos, condicionada a lo que la Fed resuelva el 28 de octubre.

El dilema de la Junta de Gobierno del Banxico es doble: una demanda interna débil pediría, eventualmente, espacio para recortar pero la inflación de servicios que se resiste a ceder y el nuevo frente externo limita la posibilidad de bajar la tasa.

El banco central ha insistido en que no responderá de manera “mecánica” a su vecino. Esa tesis está por someterse a una prueba, porque un tipo de cambio sostenido arriba de 18.50 revierte uno de los vientos a favor de la desinflación mexicana: la inflación de mercancías tuvo en septiembre su menor lectura para un mes igual desde 2002, en parte por el efecto rezagado de la apreciación del peso, justo cuando la inflación general ya repuntó a 3.45 por ciento.

Dificilmente, el Banxico podría dejar que una depreciación desordenada de nuestra moneda ponga en riesgo el control de la inflación.

Los mercados y la Fed nos darán las claves en las próximas semanas.