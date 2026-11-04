‘Caos’ en Línea B del Metro de CDMX: ¿Qué estaciones no dan servicio HOY y por qué?

El servicio de la Línea B del Metro de la Ciudad de México permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, informó Adrián Rubalcava, director general del organismo.

La falla está relacionada con daños “considerables” en los equipos eléctricos, provocados por la quema de basura que inició una persona en situación de calle que se refugiaba durante la noche en una de las columnas.

“Quema de basura al exterior de las instalaciones de la Línea B, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, ocasionó daños considerables en equipos eléctricos”, explicó Rubalcava.

¿Cuánto tardará en restablecerse el servicio en la Línea B?

El director general del Metro adelantó que el servicio habitual de la Línea B podría restablecerse hasta el final de la jornada.

Personal del sistema trabaja en la zona para realizar las reparaciones necesarias y permitir que los trenes circulen nuevamente entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

“Las reparaciones podrían extenderse durante toda la jornada de servicio de hoy. Personal del Metro ya trabaja en la zona y haremos todo lo posible para agilizar las labores y restablecer el servicio”, señaló.

Mientras tanto, el organismo ofrecerá un servicio provisional con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para conectar las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, a fin de que los usuarios puedan continuar sus traslados.

El sujeto que presuntamente provocó los daños en las instalaciones del Metro fue detenido por elementos de seguridad y presentado ante un juez cívico para determinar su situación jurídica.

Incendios afectan el servicio del Metro

Este es el segundo incidente relacionado con fuego en las instalaciones del Metro que deja sin servicio algunos tramos. El 20 de octubre se detectó un incendio en una columna ubicada entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9.

El Metro informó que el fuego se originó por la quema de basura, que se extendió hacia las vías y provocó daños severos en el cableado.

Al igual que en esta ocasión, el servicio quedó suspendido hasta que concluyeron las reparaciones. Además, el organismo habilitó autobuses RTP para apoyar a las personas que necesitaban trasladarse entre Tacubaya y Chabacano.