Deslojan a usuarios del Metro por incendio en la Línea 9: ¿Qué estaciones están cerradas?

Bomberos de la CDMX trabajan en atención al incendio reportado en el Metro.

Usuarios de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México fueron desalojados la noche de este martes 20 de octubre, luego de que se registrara un incendio en el sistema de transporte, entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva.

El Metro CDMX confirmó el incendio en la zona de vías correspondiente a la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, cerca de donde se ubica el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros. No se reportan heridos.

Con ello, alertaron que la circulación de los trenes es lenta en la Línea 9 del Metro.

Además, el Metro informó que no hay riesgo para las personas usuarias, y como medida preventiva se desalojó a los pasajeros en estaciones previas (Mixiuhca y Puebla).

¿Cómo opera la Línea 9 del Metro CDMX esta noche?

De acuerdo con el Metro de la Ciudad de México, la Línea 9 se enfrenta a un avance lento por revisión de vías.

Como respuesta, el Metro informó que el servicio en la Línea 9 únicamente opera de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos.

Con ello, las estaciones cerradas son:

Jamaica, correspondencia con la Línea 4.

Mixiuhca.

Velódromo.

Ciudad Deportiva.

Puebla.

Pantitlán, correspondencia con las líneas 1, 4 y A.

Una de las alternativas es la Línea 1 del Metro, que también pasa por Pantitlán y Tacubaya y te puede acercar a colonias del centro y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Por qué se incendió la Línea 9 del Metro?

El Jefe Vulcano, titular de los Bomberos de la Ciudad de México, explicó que el incendio en las vías del Metro se debe a una quema de basura en el bajo puente de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Bomberos trabajan para extinguir el fuego.

El Metro no ha informado si el incendio afecta al sistema de vías o a la estructura del tramo elevado de la Línea 9.

Más tarde, el titular del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el incendio posiblemente fue en la zona de cables. Además, en las próximas horas se informará si la afectación es mayor, una vez que accedan a la zona de vías.