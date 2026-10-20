Caso Axe Ceremonia: Vinculan a proceso a 7 personas y 3 empresas por muertes de Berenice y Miguel

Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas murieron tras el colapso de una estructura en el AXE Ceremonia 2025.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de siete personas y tres empresas por su probable participación en los hechos que provocaron la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia 2025.

La resolución fue dictada por un juez de control durante la madrugada de este martes 20 de octubre, luego de una audiencia que se prolongó durante varias horas. Con esta determinación, el proceso penal avanza tras más de 18 meses de exigencias de justicia por parte de las familias de las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, las investigaciones permitieron identificar posibles responsabilidades relacionadas con la administración del Parque Bicentenario, la organización y producción del festival, así como el montaje de las estructuras involucradas en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025.

La resolución también alcanza a una de las empresas por su probable responsabilidad en el homicidio culposo de Berenice Giles, quien murió junto con Miguel Ángel Rojas cuando una estructura colapsó durante el evento musical.

Una estructura metálica colapsó sobre los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante el primer día del Festival AXE Ceremonia 2025. (Cuartoscuro)

¿Qué empresas fueron vinculadas a proceso por el caso AXE Ceremonia?

De acuerdo con el comunicado difundido por la colectiva ‘Hoy Somos Todo por Miguel’, las tres empresas vinculadas a proceso son:

La Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V. , perteneciente a Grupo ECO .

, perteneciente a . O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V. , también perteneciente a Grupo ECO.

, también perteneciente a Grupo ECO. Operadora Eclectic, S.A. de C.V., encargada de administrar el Parque Bicentenario.

Las personas físicas imputadas desempeñaban funciones de dirección, representación, producción y operación dentro de las compañías relacionadas con el festival.

Las indagatorias de la Fiscalía se centraron en las posibles omisiones en materia de protección civil y en las responsabilidades vinculadas con la instalación de las estructuras que colapsaron y causaron la muerte de los dos fotoperiodistas.

En el caso de Berenice Giles, la empresa administradora del Parque Bicentenario fue vinculada a proceso. Según la información difundida por la Fiscalía, esta compañía no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre los familiares de la fotoperiodista, las personas físicas imputadas y las otras dos empresas investigadas.

Caso AXE Ceremonia: Grupo ECO niega responsabilidad ante juez

Tras conocerse la resolución judicial, la colectiva ‘Hoy Somos Todo por Miguel’ celebró la vinculación a proceso, al considerar que representa un avance en la búsqueda de justicia por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández.

En su comunicado, difundido este 20 de octubre, la organización señaló que, después de más de 18 meses de lucha, un juez determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable intervención de las personas y empresas imputadas en los hechos.

Sin embargo, la colectiva cuestionó la postura asumida por las compañías durante el procedimiento penal.

De acuerdo con el pronunciamiento, representantes de las empresas de Grupo ECO habían expresado públicamente su compromiso con las víctimas y asumido responsabilidades por lo ocurrido. No obstante, durante la audiencia judicial, sus defensas sostuvieron que no tenían responsabilidad por la muerte de Miguel Ángel.

La organización también señaló que el defensor de O.N. Producciones Creativas afirmó ante el juez que las empresas de Grupo ECO no eran las organizadoras del festival AXE Ceremonia.

La colectiva consideró que estas posturas contrastan con las declaraciones públicas que las compañías hicieron durante los meses posteriores a la tragedia.

“No podemos aceptar que las empresas asuman públicamente responsabilidades cuando se dirigen a la sociedad, pero pretendan desconocerlas cuando deben responder ante un juez.. ¡LA MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL NO FUE COINCIDENCIA, FUE NEGLIGENCIA”, reclamó en su comunicado.