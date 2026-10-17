A año y medio de la tragedia del Axe Ceremonia: ¿Quiénes son las personas y empresas que tienen cargos?

A un año y medio del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. (Cuartoscuro).

Hace año y medio el fotoperiodista Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera perdieron la vida en el Axe Ceremonia que se realiza e el Parque Bicentenario, luego de que una valla metálica cayera sobre ellos.

Hasta ahora, debido a la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se han levandado cargos a María del Pilar ‘N’, siete personas, así como cinco empresas.

Recientemente, la Fiscalía informó que vincularon a proceso a Pilar ‘N’, responsable de Protección Civil del festival de música. Se le acusa de su probable participación en el delito de homicidio negligente contra Miguel.

“A María del Pilar “N” se le ha impuesto la medida cautelar de presentación periódica bimensual y la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas, mientras que se ha establecido una garantía económica de 500 mil pesos para cada empresa", detalló la Fiscalía.

En la misma audiencia, la Fiscalía formuló imputaciones contra otras 7 personas: Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”.

Estas personas imputadas deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán acercarse ni comunicarse con los familiares de las víctimas.

¿Cuáles son las sanciones para las empresas imputadas en la tragedia del Axe Ceremonia?

En cuanto a las empresas involucradas en la tragedia del festival Axe Ceremonia, entre ellas Ocesa y Lobo, el juez estableció garantías económicas de 500 mil pesos.

Cabe destacar que fue en enero del 2026 cuando se vinculó a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., por su presunta participación en el delito de homicidio.

No se han compartido el nombre de las otras tres empresa vinculadas, pero cabe destacar que estas aparecieron en la investigación en octubre del 2025.

Estas tienen que ver con la contratación, la organización y la caída de la estructura que mató a los dos jóvenes y que estaba habilitada como uno de cuatro puntos de encuentro dentro del festival.