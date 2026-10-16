Caso Axe Ceremonia: Vinculan a proceso a María del Pilar ‘N’ por homicidio culposo de fotoperiodista

La resolución judicial contra María del Pilar 'N' ocurrió a más de un año después de la tragedia en el Axe Ceremonia que provocó la muerte de los periodístas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía de la CDMX dio a conocer que María del Pilar ‘N’, responsable oficial de Protección Civil del festival Axe Ceremonia 2025, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió durante el evento realizado en el Parque Bicentenario.

Las autoridades capitalinas informaron, mediante un comunicado publicado este viernes 16 de octubre de 2026, que formularon imputaciones contra 8 personas físicas y 3 empresas relacionadas con la organización y operación del festival. Sin embargo, hasta ese momento, únicamente María del Pilar “N” había sido vinculada a proceso.

La resolución judicial ocurrió más de un año después de la tragedia del 5 de abril de 2025, cuando una estructura decorativa sostenida por una plataforma elevadora cayó sobre los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, quienes realizaban la cobertura del festival. Ambos fallecieron a consecuencia de las lesiones.

¿Qué irregularidades encontró la Fiscalía durante el festival Axe Ceremonia?

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX establecieron que las grúas utilizadas para sostener las estructuras decorativas no estaban contempladas en el Programa Especial de Protección Civil presentado ante las autoridades.

Además, la dependencia identificó que las plataformas fueron instaladas el mismo día del festival, después de que se realizaron las inspecciones de seguridad en el Parque Bicentenario.

Para esclarecer las circunstancias del accidente, el Ministerio Público realizó más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones, con los que examinó la participación de los responsables de la maquinaria y las estructuras, las empresas encargadas de la organización y producción del festival, así como de quienes debían verificar el cumplimiento de las medidas de Protección Civil.

Durante la audiencia que comenzó el 14 de octubre de 2026, el Ministerio Público presentó la imputación contra María del Pilar “N”, a quien un juez vinculó a proceso y le impuso como medidas cautelares presentarse ante la autoridad cada 2 meses y no acercarse a las víctimas indirectas. Además, estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la misma audiencia, la Fiscalía formuló imputaciones contra otras 7 personas: Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”.

La investigación también incluye a 3 empresas vinculadas con la organización del festival, la administración del Parque Bicentenario y la producción y ambientación del evento. Una de estas compañías estuvo a cargo de presentar el Programa Especial de Protección Civil ante las autoridades.

Las otras 7 personas imputadas deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán acercarse ni comunicarse con los familiares de las víctimas. En el caso de las 3 empresas investigadas, el juez estableció garantías económicas de 500 mil pesos.

Sin embargo, sus defensas solicitaron más tiempo antes de que se resolviera su situación jurídica. Por ello, el juez programó una nueva audiencia para el próximo domingo 18 de octubre, en la que determinará si las 7 personas y las 3 empresas también serán vinculadas a proceso.

En los próximos días se definirá la situación jurídica de otras 7 personas y 3 personas por el caso de los fotoperiodistas fallecidos en el Axe Ceremonia. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo murieron Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en Axe Ceremonia?

El Parque Bicentenario de la CDMX fue sede de la primera jornada del festival Axe Ceremonia 2025, celebrada el 5 de abril, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Entre las personas que acudieron a cubrir las presentaciones estaban Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodistas que colaboraban con el medio especializado en música Mr. Indie.

Durante la jornada, una estructura decorativa con forma de oso, sostenida por una plataforma elevadora, cayó sobre ambos periodistas mientras realizaban su trabajo dentro del recinto.

Los 2 fotoperiodistas sufrieron lesiones que provocaron su fallecimiento. El accidente ocurrió en una de las zonas del festival donde se instalaron estructuras decorativas para el evento.

Pese a lo sucedido, las presentaciones musicales continuaron durante varias horas, hasta que la alcaldía Miguel Hidalgo anunció la suspensión del festival. Posteriormente, los organizadores cancelaron la segunda jornada del Axe Ceremonia.

Aunque la tragedia provocó la muerte de ambos fotoperiodistas, la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con parte de los imputados. Por tal motivo, la vinculación a proceso contra María del Pilar “N” corresponde al delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández, cuyo caso continúa bajo investigación de la Fiscalía de la CDMX.

Con información de Quadratín