Vanessa Huppenkhoten no denunció a hombre que presuntamente la seguía: ‘No sabía sus intenciones’

Vanessa Huppenkhoten tomó la decisión de no denunciar a un hombre que presuntamente la seguía por las calles de la Ciudad de México mientras ella conducía, momento que compartió en sus redes sociales.

La conductora de TV también justificó por qué actuó así y lamentó que ella como mujer deba tener miedo de estar en la calle y reaccionar ante cualquier cosa que le aprezca anormal.

Vanessa Huppenkhoten compartió un video a redes sociales donde denunció que presuntamente una camioneta los seguía. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Vanessa Huppenkhoten sobre el hombre que presuntamente la siguió?

Vanessa Huppenkhoten recordó el momento de angustia que vivió el pasado 19 de agosto cuando circulaba de noche por las calles de la Ciudad de México y pensó que intentaban hacer algo en su contra.

“Me encantaría ir sola por la calle sin ningún tipo de riesgo ni miedo, hay situaciones que nos hacen sentir vulnerables, no sabía si me iban a asaltar, si era un montachoques, no tenía idea, cuando empecé a grabar ya se me estaba cerrando”, declaró en un encuentro con la prensa compartido por el programa De Primera Mano.

Vanessa Huppenkhoten, esposa de Ricardo Dueñas, aseguró que luego de publicar el video recibió críticas por sus acciones, pero ella las justificó todas y cada una de ellas.

“Me dijeron por qué no me metí a la gasolinera, a la calle de al lado, me criticaron, pero no quería estar adelante del coche pues me iba a dejar más vulnerable. Gracias a Dios pasaron unos militares, me metí al convoy y pude escapar, todo pasa tan rápido y quería dejar evidencia de las placas y del coche”.

La conductora deportiva explicó que no denunció al sujeto que presuntamente la siguió y compartió sus razones:

“No lo denuncié, se hizo muy público. Lo agarraron, no sabía cuáles eran sus intenciones, simplemente me escapé. No quiero dar ningún tipo de situación a que me hagan daño, no quiero tener miedo, era muy parecido al modus de un montachoques, quizá exageré, no lo sé”.

Finalmente, pidió que no importan las críticas, pues es indispensable denunciar cualquier situación que las personas lleguen a considerar un riesgo.

Así fue el incidente que vivió Vanessa Huppenkothen

En el video compartido por Vanessa Huppenkothen se observa una camioneta SUV roja que circula frente a su vehículo, mientras uno de sus pasajeros le pide en repetidas ocasiones que la rebase.

La situación le pareció inusual, por lo que decidió no seguir las indicaciones. Sin embargo, los ocupantes del vehículo continuaron insistiendo: “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco, quiere que me pase”, dice en la grabación.

Ante la negativa de Huppenkothen, la camioneta se colocó frente a su auto y frenó. Después, retomó la marcha mientras sus pasajeros seguían pidiéndole que la adelantara. La presentadora incluso detuvo brevemente su vehículo, pero la camioneta roja permaneció delante de ella.

“Oigan, si me matan, ya sabemos que fue este cabrón”, dijo Vanessa, quien también expresó su preocupación por no encontrar apoyo en ese momento: “Vengo sola, ayúdenme, por favor. No hay una patrulla, nada. No se va, se va a estacionar, ¿qué hago?”.

Cuando la camioneta se detuvo, una de sus puertas traseras se abrió, aunque ninguno de los pasajeros descendió. Justo entonces, dos vehículos de la Guardia Nacional pasaron frente a ella, por lo que Huppenkothen aceleró para acercarse y pedir ayuda.

Un día después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el conductor fue localizado y detenido en la avenida Ignacio Zaragoza.