María José relata como se llevó las cenizas de su tía a París de manera ilegal: ‘La metí en mi maquillaje’

María José recordó lo que tuvo que hacer para llevar las cenizas de su tía a París. (Foto: Cuartoscuro)

La cantante María José contó una historia personal donde reveló la manera en que llevó las cenizas de su tía a Europa de manera ilegal.

La exintegrante de Kabah concedió una entrevista con Oso Trava, donde reveló que su tía Margarita le pidió llevar sus restos a París como última voluntad en un viaje que hicieron por Europa.

Al no conseguir el permiso legal a tiempo para el viaje que ya tenía programado, decidió colocar un poco de las cenizas de su tía en su maquillaje para poder pasar los filtros del avión.

María José es una cantante mexicana conocida por temas como 'No soy una señora'. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Razo)

¿Cómo era la relación de María José con su tía Margarita?

La relación entre la cantante y su tía Margarita comenzó desde que era pequeña. Según recordó, cuando sus padres se mudaron temporalmente a Chicago porque su papá estudiaba, ella se quedó en México al cuidado de su familiar, con quien desarrolló un vínculo muy estrecho.

“Nunca se casó mi tía, nunca tuvo una relación que pudiera ubicarnos. Ella es quien me cuidó. Se le despertó la matriz conmigo, de la nada, fui su consentida, lo máximo”, relató.

La música fue una de las conexiones que compartieron, pues Margarita le enseñó a tocar el piano. Con el paso de los años, ambas conservaron una relación cercana, hasta que la excantante de Kabah pudo invitarla a realizar un viaje juntas a París.

¿Cómo llevó María José las cenizas de su tía a París?

Cuando ya tenía una carrera como solista y contaba con los recursos para viajar, María José viajó con su tía, apodada ‘Güerita’.

“Pasa el tiempo, ya tenía mi dinero, mi carrera de solista y le dije que fuéramos a París, ella y yo solas. Aterrizamos, se para en el avión y empieza a cantar, todos se nos quedaron viéndonos. Nos la pasamos increíble, me dijo que cuando ella muriera tirara las cenizas allá”, recordó en la entrevista con Oso Trava publicada el pasado 11 de octubre.

La promesa adquirió otro significado cuando Margarita murió un 22 de octubre, mientras se encontraba en Monterrey. La cantante que dio un show en La Casa de los Famosos México, explicó que conservó las cenizas y decidió aprovechar un viaje que tenía programado a Francia para cumplir la última voluntad de su tía.

Antes de viajar, consultó con la embajada cómo podía trasladarlas. Sin embargo, según su relato, le indicaron que debía realizar un trámite que tomaría aproximadamente una semana, mientras que su vuelo salía al día siguiente, por ello decidió llevar los restos escondidos en su maquillaje.

“Esto a nadie se lo he contado, mi hermana me dijo que podían acusarme por tráfico de humanos. Tenía que aprovechar el viaje, abrí la caja, vi la bolsa, lo corté, abrí, eran como piedritas, no estaba hecha polvo. Me llevé un poco de ella, la empecé a cernir. La metí en mi maquillaje y encima le puse rubor”, explicó.

Una vez en Francia, la cantante eligió el Jardín de las Tullerías, cerca del Museo del Louvre, para cumplir la promesa. También contó que otro día esparció un poco de las cenizas en el río Sena.

La experiencia, sin embargo, no quedó registrada como esperaba. La intérprete de ‘La Calle de las sirenas’, explicó que su esposo intentó grabar el momento, pero no salió bien y no conserva una evidencia del momento.

La artista guardó las cenizas restantes junto al piano que representa una de las conexiones más importantes que tuvo con Margarita.

María José fue integrante del grupo Kabah. Foto: @lajosa)

¿Quién es María José, cantante mexicana?

María José Loyola Anaya, conocida artísticamente como María José o ‘La Josa’, es una cantante mexicana que alcanzó popularidad durante la década de 1990 como integrante de Kabah, uno de los grupos representativos del pop mexicano.

Tras la etapa con la agrupación, emprendió su carrera como solista y consolidó su lugar en la música con canciones como ‘No soy una señora’, ‘Adelante corazón’ y ‘Prefiero ser su amante’. También ha participado en programas de televisión como jueza y conductora.

En 2026, la cantante celebró más de tres décadas de trayectoria artística.