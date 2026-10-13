Shakira agradece a su ex Antonio de la Rúa durante concierto en Madrid: ‘Hoy es un gran amigo’

Shakira y Antonio de la Rúa tuvieron una disputa legal tras su separación en agosto de 2010. (Foto: Shultterstock)

“Un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma”, fueron las palabras con las que la cantante Shakira agradeció públicamente a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, por su apoyo durante la gira y su participación en la creación de Macondo Park, durante el cierre de sus conciertos en Madrid.

La artista colombiana dedicó parte de su presentación a reconocer a las personas que la acompañaron durante Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Entre ellas destacó De la Rúa, con quien mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 11 años y posteriormente enfrentó una disputa judicial por asuntos económicos.

“Muy especialmente quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira”, expresó la intérprete de Antología frente a sus seguidores.

Shakira explicó que su expareja también participó en el desarrollo de Macondo Park, el recinto temporal construido en Madrid para sus conciertos y que reunió diferentes experiencias inspiradas en la cultura latinoamericana y en la novela escrita por Gabriel García Márquez.

La artista aprovechó el momento para reflexionar sobre cómo cambió su relación con el empresario después de su separación.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero dar las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma. Antonio de la Rúa. Gracias.”, declaró.

¿Cómo fue la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

La relación sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en 2000. El empresario argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, inició un noviazgo con la cantante colombiana, quien ya gozaba de reconocimiento internacional gracias a álbumes como Pies descalzos y ¿Dónde están los ladrones?.

La pareja se comprometió en 2001, pero nunca llegó al altar. Durante su relación, Antonio también participó en la carrera profesional de Shakira y en la administración de sus negocios, especialmente cuando la cantante comenzó a consolidar su éxito en Estados Unidos.

Su relación también quedó reflejada en la música. En 2005, Shakira publicó Día de enero, una canción dedicada a Antonio de la Rúa, incluida en el álbum Fijación oral, vol. 1, donde recuperó aspectos de su historia sentimental.

Sin embargo, después de aproximadamente 11 años juntos, la pareja decidió separarse en agosto de 2010. La ruptura se anunció públicamente en enero de 2011 mediante un comunicado en el que ambos explicaron que continuarían su relación profesional.

Meses después de anunciar su separación, Shakira comenzó una nueva etapa sentimental con Gerard Piqué, a quien conoció durante la grabación del videoclip de Waka Waka, canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. La cantante hizo pública su relación con el entonces futbolista del Barcelona en marzo de 2011, cuando compartió una fotografía de ambos en sus redes sociales.

Tras su separación, Shakira y Antonio de la Rúa enfrentaron una disputa legal. En 2013, el empresario argentino demandó a la cantante por 100 millones de dólares, al considerar que tenía derecho a recibir una compensación económica por su participación en el desarrollo de su carrera musical. Sin embargo, un tribunal de California desestimó la demanda por cuestiones de jurisdicción.

Años después, el empresario volvió a aparecer públicamente cerca de Shakira. Durante 2025 asistió a algunas de sus presentaciones, incluido un concierto en CDMX en el que la colombiana interpretó Día de enero.

La relación sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa duró 11 años. (Foto: EFE)

¿Qué es Macondo Park, el proyecto en el que participó Antonio de la Rúa?

Macondo Park fue una ciudad temporal de 220 mil metros cuadrados construida en Madrid para recibir los conciertos de Shakira. El complejo reunió música, gastronomía, moda, literatura y diferentes expresiones culturales de Latinoamérica como parte de la residencia de la cantante.

El nombre del recinto rindió homenaje a Cien años de soledad, novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez que transcurre en el pueblo ficticio de Macondo. La idea surgió de Shakira y su diseño contó con la participación del estudio danés de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG).

El espacio incluyó un estadio con capacidad para más de 55 mil espectadores, además de una biblioteca con experiencias literarias, un mercado gastronómico, un museo dedicado a la trayectoria de la cantante y Macondito, una zona infantil desarrollada con la participación de Disney y de Milan y Sasha, hijos de la artista.

El proyecto requirió aproximadamente 6 meses de diseño y varias semanas de construcción. Desde su concepción, se planeó como un espacio temporal para las presentaciones de Shakira, cuyas estructuras podrían desmontarse y reutilizarse después de los conciertos.