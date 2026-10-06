¿Por qué Shakira y Piqué vuelven a los juzgados? ‘Que el esfuerzo no sea solo de los niños’

Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse en un tribunal de Barcelona para discutir el régimen de visitas de sus hijos Milan y Sasha. (Fotos: EFE)

Shakira y Gerard Piqué se confrontaron de nuevo los juzgados de la Ciutat de la Justícia de Barcelona este martes para discutir el régimen de visitas de sus hijos Milan y Sasha.

Cuatro años de una escandalosa separación —que nos dejó temas como ‘Te felicito’ y el regreso de la colombiana a los escenarios con la gira ‘Las mujeres ya no lloran’— ambos siguen negociando el tema de la custodia.

En diciembre de 2022, Shakira y Piqué ratificaron un acuerdo de separación “que garantiza el bienestar”, según dijeron en un mensaje oficial en ese entonces. Con ello, la cantante se estableció en Miami con sus hijos y ellos viajan regularmente a Barcelona a ver a su padre.

Sin embargo, la cantante de ‘Antología’ ahora busca que se revisen esas visitas con Piqué, pues hay algunos aspectos a considerar sobre los trayectos.

Shakira busca que los viajes entre Miami y Barcelona durante las vacaciones cortas no recaigan únicamente en sus hijos. EFE/Marta Pérez (Marta Pérez/EFE)

Shakira pide cambio en las visitas de sus hijos a Piqué

Shakira difundió a través de su agencia de prensa un comunicado donde pide “que el esfuerzo no sea solo de los niños”.

La representación legal de Shakira expresa que no buscan “reducir el tiempo que los niños comparten con su padre” y se solicita que el esfuerzo del desplazamiento entre Miami y Barcelona “no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”.

Para ello, proponen que durante los periodos vacacionales cortos, Piqué sea quien viaje a Miami: “Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”.

A su parecer, esto permitiría que Milan y Sasha, de 13 y 11 años, mantengan más tiempo su rutina: “Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”.

Shakira está en plena residencia en Madrid

La intérprete de ‘Monotonía’ también está en España con motivo de su residencia de conciertos en Madrid, la cual acaba de ampliarse a 13 fechas debido al éxito.

En su último concierto, el 12 de octubre, Shakira tendrá como artistas invitados a Maluma —con quien tiene temas como ‘Chantaje’ y ‘Agua’—, así como el sonido caribeño de Beéle, tras colaborar en la canción ‘Algo tú’. También estará Dani Martín, quien estuvo al frente de El Canto del Loco.

Durante sus conciertos en España, para los cuales construyó el Macondo Park, la colombiana tuvo en el escenario a cantantes como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa.

Pino Sagliocco, el presidente de Live Nation España, reveló en rueda de prensa que habrá “más sorpresas en los próximos días” y que se rendirá homenaje al escritor español Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su muerte.

“García Lorca nos ha hecho mucho mejor a todos, probablemente sea el poeta que más nos ha enamorado y nos ha hecho echar raíces, sobre todo a la comunidad flamenca y a la gitana, que son las que más han puesto en valor sus poemas”, detalló Sagliocco.

Con información de EFE.