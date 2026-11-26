Cofepris advirtió que no puede garantizar la seguridad ni la calidad del Duvalín Untable de 900 gramos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de Duvalín Untable, sabor vainilla y avellana, en presentación de 900 gramos, luego de detectar su comercialización en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

En un documento publicado este jueves 26 de noviembre, la dependencia informó que el producto no cuenta con el reconocimiento de su fabricante, Mondelēz México, S. de R.L. de C.V., debido a que dejó de producirse desde septiembre de 2021.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el producto tenía una vida útil de 12 meses, por lo que actualmente no debería encontrarse a la venta.

Cofepris advirtió que consumir este producto representa un riesgo para la salud, debido a que se desconoce qué materias primas se utilizaron para elaborarlo, así como su procedencia y las condiciones en las que fue fabricado, almacenado, distribuido y transportado.

¿Cómo identificar el Duvalín Untable falsificado?

La alerta sanitaria se refiere específicamente a los productos Duvalín Untable sabor vainilla y avellana en presentación de 900 gramos.

La Cofepris incluyó en su comunicado imágenes de los dos envases para facilitar su identificación: uno de color amarillo, correspondiente al sabor vainilla, y otro azul, del sabor avellana. Ambos tienen tapa roja.

La autoridad sanitaria señaló que la advertencia aplica a cualquier lote y sin importar la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

Esto se debe a que el fabricante no reconoce el producto y no puede garantizar su seguridad ni calidad.

¿Qué recomienda Cofepris si encuentras Duvalín Untable?

Ante la comercialización de estos productos, Cofepris pidió a la población no comprar ni consumir Duvalín Untable en las presentaciones señaladas.

Además, emitió las siguientes recomendaciones:

No adquirir ni consumir el producto , independientemente del lote o la fecha de caducidad.

, independientemente del lote o la fecha de caducidad. Si se identifica su venta, presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris mediante el apartado de Denuncia Sanitaria.

Al comprar productos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, verificar que los precios no sean excesivamente bajos, ya que podrían tratarse de artículos falsificados, adulterados, alterados, contaminados o incluso robados.

La dependencia informó que mantendrá las acciones de control sanitario y dará a conocer nuevas evidencias en caso de identificar otros riesgos relacionados con este producto.