Golpe a la piratería en México: IMPI asegura más de 1.5 millones de productos en el último año

El IMPI aseguró desde junio del año pasado 1.5 millones de productos pirata y falsificados en México. (Foto: IMPI)

Desde junio de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró más de 1.5 millones de productos pirata y falsificados en México, con un valor cercano a los 34 millones de pesos, como resultado de las acciones emprendidas para combatir el comercio ilegal de mercancías y proteger los derechos de propiedad intelectual, resaltó Vidal Llerenas, director general del instituto.

Durante su participación en un encuentro sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, Vidal Llerenas detalló que estos resultados forman parte de una estrategia de coordinación entre distintas dependencias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las autoridades aduaneras y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Durante ese periodo se realizaron mil 994 visitas de inspección, de las cuales mil 381 fueron iniciadas de oficio y 613 a petición de parte”, indicó el funcionario.

Agregó que durante este periodo el IMPI participó en 36 operativos contra la piratería en 12 entidades federativas y llevó a cabo 29 medidas en frontera para combatir la entrada y comercialización de mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual.

“Uno de nuestros objetivos de la estrategia es fortalecer las intervenciones en aduanas, bodegas y centros de distribución, donde las autoridades pueden realizar aseguramientos de mayores volúmenes de mercancías ilegales”, resaltó Llerenas.

IMPI busca acelerar retiro de productos pirata en plataformas digitales

El director general del IMPI adelantó que el organismo también trabaja con las principales plataformas de comercio electrónico para agilizar los procedimientos que permiten retirar productos falsificados comercializados por internet.

Explicó que la intención es simplificar los mecanismos de colaboración con las empresas tecnológicas y sus procedimientos internos, con el propósito de facilitar la identificación y eliminación de publicaciones que infringen derechos de propiedad intelectual.

Esta estrategia responde a los desafíos que representa la comercialización de mercancías falsificadas a través de internet y redes sociales.

Llerenas también destacó la necesidad de fortalecer la colaboración con proveedores de servicios de internet y empresas especializadas en inteligencia e identificación de mercancías falsificadas.

“Nosotros tenemos amplias facultades, pero necesitamos este apoyo”, expresó el funcionario al referirse a la participación de actores privados en el combate a la piratería.

Otro de los objetivos del instituto consiste en facilitar la judicialización de los casos relacionados con la piratería, mediante una mayor coordinación con las autoridades encargadas de investigar y perseguir posibles delitos.

El funcionario advirtió que el combate a la piratería no debe concentrarse únicamente en las pérdidas económicas que ocasiona a las empresas, sino también en los riesgos que representa para los consumidores, particularmente en materia de salud, seguridad y protección de datos personales.