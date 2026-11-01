Bandera roja para ‘El Viejo Sabroso fake’: ¿Por qué casi no hay ‘merch’ pirata en el GP de México?

Estampitas de pilotos, gorras, llaveros, pósteres y porta gafetes son parte de la mercancía no oficial que se vende afuera del Autódromo durante el GP de México. (Foto: Nayeli Reyes Castro/ Jardiel Palomec)

Una mujer peregrina con un inesperado retablo afuera del Estadio GNP: San Kimi Antonelli, para convertirse en campeón mundial de la Fórmula 1; San Esteban Ocon, para evitar llegar a los puños con los compañeros; San Charles Leclerc, para tener “just an incident”; y el patrono del momento: San ‘Checo’ Pérez, de las causas difíciles, quién siempre vuelve más fuerte.

Esa letanía de estampitas de pilotos de Fórmula 1 es de la poca mercancía oficial que podemos encontrar durante el Gran Premio de México 2026.

A diferencia de 2025, este año hay menos puestos con mercancía de Fórmula 1 en las inmediaciones del Autódromo. (Foto: Jardiel Palomec)

El año pasado, cuando los fans aún esperaban que ‘Checo’ firmara un contrato con Cadillac para regresar a la F1, los fans ya desfilaban por el Gran Premio de México con playeras de los “Fabulosos Cadillacs” y hasta la gorra que la escudería estadounidense apenas estaba planeando.

Pero eso lo tendrían que conseguir en otro lugar, pues en las inmediaciones del Autódromo este año apenas hay uno que otro poster, porta gafetes, llaveritos de monoplazas y neumáticos, gorras y estampitas, solo mercancía apta para aventar a la bolsa y echarse a correr más rápido que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

Ni siquiera hay playeras de esas que invocan a ‘Checo’ con el estampado de “El Viejo Sabroso”.

Las estampitas de pilotos incluyen figuras como Kimi Antonelli, Esteban Ocon, Charles Leclerc y ‘Checo’ Pérez.. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

“No vas a encontrar puestos, la verdad. Este año viene más pesada su marca, no dejaron vender ahora sí nada. Esto es lo único que vas a encontrar, ni playeras están vendiendo aquí afuera. Está muy pesadito. Pura gorra, llavero y porta gafete es lo que vas a encontrar”, nos explica una vendedora afuera de la Puerta 6.

Cruzando la avenida Río de la Piedad, dónde suelen hacer su negocio los vendedores en tiempos complicados, la situación es la misma: “Como está de los dos lados el IMPI, no te dejan vender y te quitan la mercancía. No vas a encontrar por aquí”.

En medio del discreto bullicio del “Llévele, llévele, y el “boletos, boletos, le sobran, le faltan”, otro vendedor agrega: “Playeras de Cadillac solo vas a encontrar adentro”.

Una gorra no oficial cuesta entre 200 y 250 pesos, mientras que las de venta oficial alcanzan los mil 900 pesos. (Foto: Nayeli Reyes)

La diferencia en el presupuesto es considerable: una gorra ‘pirata’ se vende afuera del Autódromo de 200 a 250 pesos; mientras que la mercancía oficial cuesta de mil 300 a mil 900; un llavero de 50 afuera, dentro vale alrededor de 500 pesos; mientras que las playeras se comercializan en un rango de mil a 6, 005 pesos.

El IMPI le saca la bandera roja a la ‘merch’ pirata

Desde el inicio del Gran Premio de México 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se puso el chaleco de comisario fuera de la pista y advirtió en sus redes sociales que no habría tolerancia a la piratería.

“En el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1, el #IMPI, en coordinación con la SSPCMexico y la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco, implementó un operativo de prevención y retiro de mercancía apócrifa en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez”, anunció.

El objetivo es acerar el combate a la piratería y proteger los derechos de Propiedad Industrial, agregó.

Por ello, en las puertas del Autódromo, el show se ha repetido todos estos días: una amplia movilización de elementos de seguridad, seguidos del discreto “la gorra, la gorra del evento”, el cual se interrumpe en cuanto reciben un aviso de escapar.

Adicional a ello, este sábado el IMPI anunció en Facebook que, a través de Vidal Llerenas, su director general, le hizo entrega a ‘Checo’ Pérez del registro de marca con el que lo bautizó la gente y que siempre le saca una que otra sonrisa: la marca “EVS El Viejo Sabroso”.

“Un paso que fortalece la protección de su identidad comercial”, destacó el IMPI, “Con estas acciones, impulsamos una cultura de protección de la propiedad industrial y brindamos certeza jurídica a quienes emprenden, construyen marcas y llevan el talento mexicano más allá de nuestras fronteras”.