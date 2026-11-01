‘Soy papá luchón, de la vieja escuela’: Ellos son todos los hijos de Alfredo Ríos, ‘El Komander’

La relación de ‘El Komander’ con sus hijos es cercana y en diferentes ocasiones ha compartido lo mucho que los quiere. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Lejos de los escenarios, los corridos bélicos y la fama, Alfredo Ríos, ‘El Komander’, es un padre al que le gusta estar presente en cada momento de la vida de sus hijos, a quienes ha expresado en más de una ocasión el gran cariño que les tiene.

“Tengo varios hijos y a todos los quiero mucho”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube de RadioShow, ya que el intérprete de ‘El Taquicardio’ tiene una familia muy extensa.

No obstante, este 30 de octubre el cantante sufrió una pérdida, ya que José Eliseo Ríos, el hijo menor de ‘El Komander’, falleció. El artista confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde se despidió del bebé.

¿Cuántos hijos tiene ‘El Komander’? Así es la familia de Alfredo Ríos

En una entrevista con la periodista Mine ‘La China’, ‘El Komander’ presentó a todos sus hijos y explicó que en aquel momento tenía siete, puesto que José Eliseo Ríos aún no nacía. De ellos, tres son mujeres y el resto, hombres.

Los hijos de ‘El Komander’ aún son pequeños y no han iniciado una carrera profesional; sin embargo, durante la conversación explicaron cuáles eran sus intereses del momento, que iban desde jugar futbol hasta cantar como su papá.

Tras esta entrevista, Alfredo Ríos dio la bienvenida a un integrante más: José Eliseo, con lo cual se convirtió en padre de ocho hijos. Los nombres de los hijos de ‘El Komander’ son los siguientes:

Kenia

Anahí

Alfredo

Emiliano

Vicente

Alejandro

Perla

José Eliseo (quien falleció el 30 de octubre)

Cabe señalar que Kenia, una de las hijas mayores de ‘El Komander’, siguió los pasos de su papá y también canta, mientras que Anahí es conocida por tener presencia en redes sociales.

¿Qué ha dicho Alfredo Ríos, ‘El Komander’, sobre sus hijos?

‘El Komander’ comentó con Mine ‘La China’ que le gusta mantenerse cercano a sus hijos: “Yo sí soy papá luchón, de esos de la vieja escuela”, dijo en su momento. Además, explicó que les tiene un gran cariño.

Aunque ha logrado construir una buena relación con sus hijos, reflexionó sobre la paternidad en una entrevista con El Compa Ozz, donde afirmó que no ha sido sencillo, debido a que nadie enseña cómo ser un buen papá.

“Uno nunca termina de aprender a ser padre, crecen los hijos y trata uno de hacer lo mejor que uno puede”, comentó en su momento. También explicó que busca mantener un equilibrio entre ser cercano, accesible y cariñoso, y ser firme cuando los menores cometen errores.

“Trato de llevarla bien, trato porque es difícil como ser a toda madre y decirles lo que es”, comentó en RadioShow. Además, con El Compa Ozz añadió que suele ser muy cariñoso con todos sus hijos y mantiene al mínimo los regaños.

“Trato de llevarla bien, cuando trabaja uno fuera, los ves poco y como llegar y regañar está medio cabrón”, compartió.

'El Komander' confirmó la muerte de su bebé a través de un comunicado en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué se sabe de la muerte de José Eliseo, bebé de ‘El Komander’?

José Eliseo Ríos Ávila, hijo menor de Alfredo Ríos, ‘El Komander’, falleció el viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado que compartió el equipo de trabajo del cantante en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Tras confirmar la noticia, el intérprete publicó una fotografía del menor y posteriormente compartió un video del velorio, acompañado de un breve mensaje de despedida: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”. Esta es la única declaración que ha hecho públicamente sobre el fallecimiento de su hijo.

Debido a la pérdida, el equipo del cantante anunció la cancelación del concierto que tenía programado para el sábado 31 de octubre en Nuevo León. En el comunicado también pidió comprensión y respeto para Alfredo Ríos y su familia durante este momento.