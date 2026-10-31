Hija de Laura Bozzo explica qué le pasó a la conductora: ‘Le daban 10% de posibilidad de salir’

Laura Bozzo fue hospitalizada en Acapulco tras sufrir fuertes dolores abdominales, mientras estaba con su hija Alejandra y su asistente. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Laura Bozzo estuvo al borde de la muerte después de sufrir una emergencia médica en Acapulco, Guerrero. Su hija Victoria de la Fuente reveló que la conductora peruana, de 75 años, enfrentó un cuadro de peritonitis provocado por una úlcera perforada, que obligó a los médicos a practicarle una cirugía de emergencia.

La gravedad de su estado de salud mantuvo preocupada a su familia durante aproximadamente 2 semanas, mientras permaneció en cuidados intensivos y necesitó asistencia médica para respirar.

En una entrevista concedida al programa peruano Amor y Fuego, el pasado 30 de octubre, Victoria relató cómo comenzó la emergencia médica de su madre y recordó el pronóstico que recibieron cuando ingresó al hospital.

“Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave”, comentó la hija de la conductora de Laura en América.

¿Qué le ocurrió a Laura Bozzo durante su hospitalización en México?

Victoria de la Fuente explicó que Laura Bozzo se encontraba en Acapulco, acompañada por su hija Alejandra y su asistente Aarón Guerrero, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales durante la madrugada.

Ante la emergencia, solicitaron una ambulancia y el asistente decidió llevarla a un hospital cercano, donde los médicos detectaron la perforación de una úlcera que había provocado una infección abdominal.

La conductora fue sometida a una cirugía de emergencia y, al día siguiente, los especialistas recomendaron trasladarla a la CDMX e ingresarla al Hospital General de México, debido a que requería atención y recursos médicos especializados.

Victoria destacó la rápida intervención del personal médico de Acapulco y reconoció la importancia de la decisión que tomó Aarón Guerrero para que su madre recibiera atención inmediata.

“Por eso aquí también hay mucho que agradecerle a Aarón, que la llevó inmediatamente al hospital, y agradecerle al hospital de Acapulco [...]. No hubiera llegado a ningún otro lado si no le hubieran hecho la operación que le hicieron en Acapulco, le salvaron la vida”.

Sin embargo, Laura Bozzo permaneció inconsciente durante una parte de su hospitalización, necesitó intubación y recibió asistencia para respirar y mantener su presión arterial.

Victoria explicó que la salud de la exparticipante de La Casa de Los Famosos presentaba constantes altibajos, pues podía mejorar o empeorar en cuestión de horas. Ante esta situación, la familia prefirió no compartir información sobre su estado hasta tener mayor certeza de su recuperación.

“Estaba igual para respirar con una máquina, en un momento también estaba controlado por una máquina que le ayudaba a nivel de la presión del corazón también. Entonces, por eso te digo, idas y venidas, porque subía un día, bajaba el otro día, inclusive en horas”, indicó.

De igual forma, Victoria relató que Laura Bozzo sufrió otras 2 emergencias médicas graves. La primera ocurrió cuando ella nació y su madre permaneció 4 meses en cuidados intensivos. Años después, la conductora sufrió complicaciones tras una cirugía para extirparle el útero en Perú, por lo que necesitó una segunda operación y un prolongado proceso de recuperación.

Laura Bozzo Laura Bozzo ingresó al Hospital General de la CDMX el pasado 14 de octubre, tras la atención de emergencia que recibió en Acapulco. (Foto: Cuartoscuro)

Laura Bozzo ya salió de la unidad de cuidados intensivos; asegura su hija

Tras aproximadamente 2 semanas de hospitalización, Laura Bozzo ya salió de la unidad de cuidados intensivos y fue trasladada a una habitación, de acuerdo con la actualización que compartió Victoria de la Fuente.

La hija de la presentadora, quien reside en Los Ángeles, explicó que viajó a México en cuanto recibió la noticia de la emergencia. Durante los días más delicados permaneció junto a su hermana Alejandra, aunque las restricciones del hospital únicamente les permitían visitar a su madre durante una hora diaria, dividida entre ambas.

“A mi mamá la acaban de sacar del ICU y la acaban de poner a cuarto. (...) Hemos estado dos semanas que ha estado en cuidados intensivos, que fue la etapa más delicada, y ahora las buenas noticias han sido que, gracias a Dios, todo parece ser que ya va de salida dentro de todo, y ya el cuadro está mucho más controlado”.

Además, aseguró que su madre comenzó a mostrar avances importantes en su recuperación. Incluso compartió una conversación reciente en la que Laura Bozzo se quejó de estar aburrida en el hospital, una reacción que su hija recibió con alivio después de los días de incertidumbre.

“Mi mamá ayer me estaba gritando porque me decía que estaba aburrida [...]. Estoy aburrida, no tengo nada que hacer, y yo: qué lujo que estés aburrida [...]. Pero dentro de todo ya se le ve mucho mejor, habla bien”.

A pesar de la mejoría, los médicos todavía no establecieron una fecha para darle el alta hospitalaria, debido a que su recuperación depende de la evolución que presente cada día.

Durante la entrevista, Victoria de la Fuente también criticó a Alfredo Adame por anunciar falsamente la muerte de Laura Bozzo en redes sociales. La hija de la conductora explicó que recibió numerosos mensajes sobre aquella publicación y decidió desmentirla. Además, cuestionó que se difundiera información sin verificar sobre la salud de su madre para obtener mayor atención en redes sociales.

“A mí me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement, o sea, me parece lo más bajo humano [...]. Tiene que haber algún tipo de responsabilidad de las personas que tienen medios de comunicación a la hora de decir las cosas”.