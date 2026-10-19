¿Qué es sepsis, padecimiento que tiene ‘delicada’ a Laura Bozzo?

La presentadora Laura Bozzo se reportó "grave pero estable" de acuerdo con su asistente (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Laura Bozzo está hospitalizada en el Hospital General de la Ciudad de México, donde, de acuerdo con el último reporte oficial sobre su salud, se encuentra “grave pero estable”.

La presentadora peruana fue intervenida inicialmente por una úlcera perforada; sin embargo, posteriormente presentó otros padecimientos.

Laura Bozzo fue hospitalizada tras un problema abdominal. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro ) (Cuartoscuro )

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

El pasado martes, la conductora ingresó a un hospital en Acapulco para recibir atención por un severo dolor abdominal, donde fue operada exitosamente por una úlcera. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de la Ciudad de México.

Después, se reportó que Laura estaba “grave pero estable”. De acuerdo con las declaraciones del viernes de su asistente, Aarón Guerrero, la peruana presentó un cuadro de sepsis.

“Va evolucionando y ya está un poco menos sedada. Les pido calma. Sigue inconsciente por el tema de la sedación y la complicación. No fue una cirugía menor”, expresó. “Se la están atacando (la sepsis), están poniéndole los antibióticos”, detalló.

Guerrero también aseguró que no había un “trato especial” en el Hospital General, que es público, por tratarse de Laura Bozzo, puesto que “la institución atiende a ella como está atendiendo a todas las personas y todos los pacientes allá”. Además, afirmó que en el complejo contaban con todo el equipo necesario para atenderla.

¿Qué es la sepsis, el padecimiento que tiene Laura Bozzo?

De acuerdo con MedlinePlus, la sepsis es “la respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una infección”. Esta condición médica puede ser mortal y debe atenderse a la brevedad, pues existe el riesgo de que cause “daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte”.

La sepsis ocurre cuando una infección —generalmente bacteriana, aunque también puede tener otros orígenes— desencadena una reacción en todo el cuerpo.

De acuerdo con la fuente médica, la sepsis puede comenzar “con un pequeño corte que se infecta o con una infección que se desarrolla después de una operación”. Las infecciones en los pulmones, el estómago, los riñones o la vejiga son las más comunes.

El tratamiento de la sepsis puede incluir antibióticos, asistencia de oxígeno, líquidos intravenosos para estabilizar el flujo sanguíneo o medicamentos para elevar la presión arterial.

“Los casos graves de sepsis pueden provocar shock (o choque) séptico, en el cual la presión arterial cae a un nivel peligroso y pueden fallar varios órganos”, explica MedlinePlus.

Laura Bozzo se reporta "grave pero estable). (ViX via AP) (AP) (AP)

‘Venga la Alegría’ reporta que Laura Bozzo tendría un choque séptico y estaría intubada

De acuerdo con información difundida este lunes por el programa Venga la Alegría, la situación médica de Laura Bozzo habría empeorado: de la sepsis reportada el viernes, habría pasado a un choque séptico.

Elizabeth Curiel, jefa de información del programa, tuvo acceso “al último estudio que se le realizó a la conductora este fin de semana”, el cual supuestamente arrojó que no existe la lesión abdominal que habría iniciado todo.

Según esta información, el proceso médico le habría provocado peritonitis, una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y rodea varios órganos. Adicionalmente, la presentadora habría padecido “neumonía, tuvo un colapso pulmonar izquierdo, tiene lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, su corazón está crecido, tiene algunos quistes en los riñones y el hígado”. También aseguró que estaría intubada.

Hasta el momento, ni el asistente de Laura Bozzo ni sus hijas han confirmado si este es el estado médico de la presentadora de origen peruano.

¿Qué es un choque séptico?

De acuerdo con MedlinePlus, un shock o choque séptico es “una afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo provoca una inflamación excesiva”. Esta reacción puede llevar a la liberación de sustancias que reducen la presión arterial a niveles peligrosamente bajos.

El choque séptico se considera como una emergencia médica. En la mayoría de los casos, los pacientes requieren atención en unidades de cuidados intensivos y, de acuerdo con MedlinePlus, “tiene una alta tasa de mortalidad”.

El diagnóstico puede incluir posibles complicaciones, como insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca o falla de otros órganos. Además, puede producir gangrena.