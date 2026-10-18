Cindy Crawford dedica mensaje de despedida a su hijo Presley Gerber: ‘Estamos más allá del corazón roto’

Cindy Crawford dedicó un mensaje a su hijo Presley Gerber, quien murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años. (Foto: AP/Chris Pizzello).

La modelo Cindy Crawford publicó un mensaje de despedida para su hijo, Presley Gerber, casi un mes después de su fallecimiento a los 27 años.

“Estamos más allá del corazón roto por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, se lee en un mensaje en Instagram firmado por Cindy Crawford, su esposo, el empresario Rande Gerber, y su hija Kaia, también modelo.

En el mensaje, Crawford destacó la forma en que Presley se relacionaba con los demás: “Estamos muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad”.

La modelo también agradeció las muestras de cariño en medio de la tragedia: “Estamos agradecidos por la enorme cantidad de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia”, concluye.

¿Qué le pasó a Presley Gerber?

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación del área de Santa Mónica, en Los Ángeles, California, de acuerdo con el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

El organismo realizó una autopsia, pero la causa y la manera de la muerte quedaron pendientes de determinación. En un comunicado citado por People, el Departamento del Médico Forense explicó que estos casos pueden tardar algunos meses en resolverse, debido a los análisis adicionales para llegar a una conclusión.

Los registros policiales de Santa Mónica señalaron que la mañana del 20 de septiembre se recibió una llamada por una posible sobredosis en un centro de la zona. El reporte mencionó, además, un paro cardiaco.

En los últimos años, Presley había hablado sobre sus problemas de salud mental, depresión y consumo de sustancias.

Presley Gerber y Kaia Gerber son hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Ambos desarrollaron carreras en la industria de la moda. (Joel C Ryan/AP Photo/Joel C Ryan)

Durante su participación en el pódcast Studio 22, en 2023, explicó por qué quería utilizar sus plataformas para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

“Es un tema muy importante. Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, los siete días de la semana, y hay mucho detrás de ello”, expresó sobre la salud mental.

También señaló por qué compartía sus experiencias: “Si ayudo a una persona o a cien a salir de ese lugar en el que estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo en el programa.

Presley impulsó la iniciativa Mental Health Mondays (Lunes de Salud Mental) y colaboró con organizaciones como A Sense of Home, una entidad benéfica de Los Ángeles que ayuda a personas sin hogar, según información de DNA Model Management.

En diciembre de 2025, el modelo publicó un video en Instagram en el que habló sobre los medicamentos que tomaba, entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium, de acuerdo con People. En esa grabación también mencionó sus ataques de pánico y las dificultades que enfrentaba para encontrar el tratamiento adecuado.

¿Quién fue Presley Gerber?

Presley Walker Gerber fue un modelo estadounidense, hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. Nació en California el 2 de julio de 1999 y fue hermano mayor de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera en la industria de la moda.

Presley Gerber participó en campañas de Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, además de desfilar para firmas internacionales. (Evan Agostini/AP Photo/Evan Agostini)

Al igual que su hermana, Presley comenzó a modelar desde joven. Su debut en las pasarelas ocurrió a los 16 años, cuando desfiló para la firma italiana Moschino.

Posteriormente, participó en presentaciones de marcas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, además de las estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

Su trabajo también incluyó campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega. Asimismo, apareció en publicaciones como GQ Style y The New York Times Style Magazine.

Con información de EFE.