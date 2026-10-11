‘Es mi amigo’... y padrastro: El vínculo real de Luis de Llano con Carlos Fuentes más allá de la serie ‘Timbiriche’

La serie Timbiriche recupera algunos episodios de la historia de la agrupación juvenil y de las personas que rodearon a la banda, como Luis de Llano, interpretado por Osvaldo Benavides, quien en una de las escenas menciona a Carlos Fuentes, uno de los escritores mexicanos más reconocidos, cuya relación fue más allá de una amistad.

El autor se convirtió en el padrastro del productor gracias a la relación sentimental que sostuvo con la actriz Rita Macedo, madre de Luis de Llano.

En la serie, la mención de Fuentes ocurre en una escena con Sasha Sokol y un ejemplar de Aura, una de las novelas más conocidas del autor.

Aunque Carlos Fuentes fue esposo de Rita Macedo, el productor no tuvo una convivencia cercana con el escritor mexicano. En una entrevista con El Círculo Beatle, explicó que no llegó a conocerlo mucho, pues cuando Fuentes estuvo casado con su madre, él estudiaba en Estados Unidos. Cuando regresó a México, la pareja ya se había separado.

Luis de Llano también recordó que vivió en la casa donde el novelista y la actriz habitaron durante la década de 1960.

Carlos Fuentes fue esposo de Rita Macedo, mamá de Luis de Llano. (Foto: ARCHIVO / Isaac Esquivel / Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cómo es la mención de Carlos Fuentes en la serie ‘Timbiriche’?

En el segundo episodio de Timbiriche, Luis de Llano, interpretado por Osvaldo Benavides, lleva a Sasha Sokol a cenar y le regala un ejemplar de Aura, novela de Carlos Fuentes. El libro tiene un valor especial para la joven, quien admira al escritor mexicano.

Durante la escena, el personaje de Luis le explica a Sasha que conoce al autor y lo presenta con la frase: “Es mi amigo”. De acuerdo con lo mostrado en el capítulo, el ejemplar está autografiado por Fuentes.

El libro también tiene una función dentro de la trama. Al terminar el episodio, Sasha lo olvida y Benny Ibarra lo encuentra. El joven se lo entrega a su madre, Julissa, para que se lo haga llegar a la joven, pero ella reacciona al reconocer que el ejemplar podría pertenecer a su hermano Luis de Llano.

La escena introduce a Julissa en el relato y sugiere que conoce la relación entre su hermano y Sasha.

Aunque cabe destacar que Timbiriche es una serie de ficción inspirada en hechos reales, no un documental. Por ello, la escena debe entenderse como parte de la interpretación dramática de sus creadores.

Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano en la nueva serie de 'Timbiriche'. (Foto: VIX)

¿Cómo fue la relación de Carlos Fuentes con Rita Macedo?

Carlos Fuentes y Rita Macedo se conocieron a finales de 1956. De acuerdo con una entrevista publicada por Cultura y vida cotidiana de Nexos, basada en las memorias de la actriz, la atracción entre ambos fue inmediata. En ese momento, el escritor estaba por cumplir 28 años y Macedo tenía 32.

La actriz ya había estado casada con el productor Luis de Llano Palmer, con quien tuvo dos hijos: Julissa y Luis. Después de su separación, inició una relación con el escritor, quien se convirtió en su esposo y en el padre de Cecilia Fuentes, la única hija que tuvieron juntos.

La pareja estuvo junta durante la década de 1960, periodo en el que el escritor publicó algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas La muerte de Artemio Cruz y Aura, ambas de 1962. También vivieron temporadas en distintas ciudades europeas, como París, Roma, Venecia y Londres.

Sin embargo, la relación atravesó dificultades. Rita Macedo toleró durante años las infidelidades del escritor, pero una crisis ocurrida en 1969 marcó un punto de quiebre. La pareja terminó por separarse en 1972.

La historia de ambos quedó plasmada en Mujer en papel. Memorias inconclusas de Rita Macedo, libro que Cecilia Fuentes recopiló y editó a partir de los escritos de su madre. En él se aborda tanto la vida de la actriz como su relación con el escritor.

Luis de Llano fue hijastro de Carlos Fuentes, aunque nunca tuvo una relación cercana con él. (Foto: Cuartoscuro)

Calendario de estrenos de la serie ‘Timbiriche’

La serie Timbiriche se estrenó en ViX el viernes 9 de octubre de 2026, con la publicación de sus dos primeros episodios. Antes de su llegada a la plataforma, el capítulo inicial tuvo una transmisión especial en México por Las Estrellas el jueves 8 de octubre, después del noticiero nocturno.

De acuerdo con la información difundida por TelevisaUnivision, la producción consta de ocho episodios. Después del lanzamiento inicial, ViX publica un nuevo capítulo cada viernes a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este es el calendario de estreno previsto para completar la primera temporada: