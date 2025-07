El día que murió la mamá de Luis de Llano: ‘No me esperó para comer, es mi coraje’

El productor Luis de Llano es hijo de la famosa Rita Macedo, quien apareció en producciones del Cine de Oro mexicano, que murió en 1993 en la Ciudad de México.

La actriz mexicana protagonizó cintas como El ángel exterminador, película del director Luis Buñuel.

Rita Macedo fue pareja del escritor Carlos Fuentes, con quien tuvo una hija llamada Cecilia, que es media hermana del promotor de bandas como Timbiriche, ella fue quien reveló que “su enojo” era porque su mamá no la “esperó para comer”.

Rita Macedo es una actriz que apareció en películas del Cine de Oro Mexicano. (Foto: Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) (Emiliano Ubaldo Aceves)

¿De qué murió Rita Macedo, mamá de Luis de Llano?

Rita Macedo murió el 5 de diciembre de 1993, la actriz de películas del Cine de Oro falleció dentro de su auto frente a su domicilio.

La causa fueron dos disparos en el rostro con una arma de fuego calibre 22, es decir que ella se suicidó.

De acuerdo con Univisión, esto ocurrió después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal, sin embargo, la versión no se confirmó por ninguno de los familiares de Macedo.

Cecilia, hija de Carlos Fuentes y de Rita, aseguró que estuvo de acuerdo en la elección de su mamá, pero se mostró molesta porque no la esperó para cenar.

“Para mí estuvo perfecto que se fuera así, yo no tengo ningún problema con eso, quisiera que todos tuviéramos un botón para decir ‘hasta aquí’, así decidió cuándo y cómo, el pleito con mi mamá es que me dijo que me esperaba para comer y no lo hizo, esa es mi rabia”, explicó ‘Ceci’ en una entrevista para Ventaneando en 2019.

La escritora y guionista reveló que ya había tenido pláticas con la actriz del Cine de Oro mexicano acerca de suicidarse, ella le pidió no hacerlo en casa porque “iba a ensuciar”.

“Si me hubiera esperado, entonces la agarro de los pies o algo, pero no servía si eso quería ella, se hubiera suicidado de todas formas, ese día u otro, de eso solo tengo da culpa porque le dije ‘no te suicides en la casa’ porque vas a ensuciar todo, se hubiera quedado en su cuartito”.

Julissa, hermana de Luis de Llano, explicó que ella llegó al domicilio en la Ciudad de México y vio sentada a su mamá, pero no se acercó y recibió la noticia de uno de sus vecinos.

“Yo la vi sentada en el coche, no me acerqué, un vecino me dijo ‘se disparó’, pegué un grito y me quedé ahí (...) Me senté, llegaron todos y me metí a la casa, subí al cuarto, vi la ropa”, dijo Julissa.

Rita Macedo debutó a los 15 años en el cine mexicano. (Foto: Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) (Emiliano Ubaldo Aceves)

La única persona presente durante la muerte de Rita Macedo fue ‘catita’, la mujer que la ayudaba con las labores de la casa, quien salió para abrir el portón donde guardaban los coches.

De acuerdo con Univisión, fue ella quien llamó a la familia de la mamá de Luis de Llano para informar acerca de la muerte, luego de presenciar cómo la actriz mexicana se disparó en su auto.

La actriz fue cremada sin un velorio previo, porque esa era su voluntad, aunque tiempo después fue Cecilia Fuentes quien acudió al lugar de reposo de los restos de su mamá para “robarse las cenizas” y se las llevó en un calcetín.

“Fui con un cincel y abrí la cripta, con otro la urna y luego dije ‘¿cómo me las llevo?’, con una cucharita de café, me quité un calcetín, eche todo lo que pude y salí corriendo (...) Aquí en mi casa tengo una cigarrera de mi mamá, la llené, lo demás lo puse en frascos y me fui a Europa a regar sus cenizas", explicó en una entrevista compartida por la página Trascendi en FB.

Cecilia es hija del escritor Carlos Fuentes y media hermana del productor Luis de Llano. (Foto: Instagram @ceciliafuentessm)

¿Quién es Rita Macedo, mamá de Luis de Llano?

Rita Macedo nació en la Ciudad de México el 21 de abril de 1925, y a los 15 años debutó en la película Las cinco noches de Adán, del director Mauricio Serna, quien la invitó a participar porque “Tenía un rostro extraordinario”.

María Concepción, nombre real de Rita, inició una relación amorosa con Luis de Llano Palmer, famoso mencionado en la serie Chespirito: Fue sin querer queriendo, a los 17 años.

Ella se casó y fruto de ese matrimonio fue el productor Luis de Llano Palmer y su hermana Julissa, sin embargo, se separó de Palmer.

En 1957, Macedo conoce al escritor Carlos Fuentes, con quien inicia una relación amorosa, ella se vuelve a casar y tiene una hija más: Cecilia.

La actriz del Cine de Oro mexicano muere en 1993, un año después de participar en la película Cambiando el destino, su último trabajo artístico.

Entre las películas más destacadas está Rosenda (1948) del director Julio Bracho, Ensayo de un crimen (1959) y El ángel exterminador (1962) ambas del cineasta Luis Buñuel, además ganó un premio Ariel a mejor actriz por su actuación en Tú, yo y nosotros (1972).