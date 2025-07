¿Quién es Cecilia, hija de Carlos Fuentes que defendió a su hermano Luis de Llano en caso de Sasha Sokol?

Cecilia, hija de Carlos Fuentes y hermana de Luis de Llano Macedo, fue una de las defensoras públicas de la causa del productor musical de Timbiriche en el caso ganado por Sasha Sokol.

En 2022, la cantante denunció a Luis de Llano por daño moral, luego de hablar en el canal de Yordi Rosado sobre la relación que tuvo Luis de Llano, a partir de los 39 años, con la entonces joven cantante, que tenía 14 al inicio.

Tras ser sentenciado y con un amparo constitucional negado desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el productor deberá ofrecer una disculpa pública, no volver a mencionar a Sasha Sokol, tomar un curso de prevención de conductas sexuales y pagar una indemnización, que será donada a víctimas de violencia sexual.

Además, la SCJN decidió que, a partir de su resolución, los delitos sexuales cometidos por menores ya no prescriben, por lo cual podrán ser denunciados sin importar el tiempo en que ocurrió el delito.

Ceci Fuentes Ceci Fuentes es escritora y editora, además de haber trabajado en Televisa con su hermano Luis de Llano. (Foto: Instagram @ceciliafuentesm)

En medio de la explosión del caso mediático en 2022, Cecilia Fuentes dijo en una entrevista para el canal de YouTube Magañismo que fue “una relación muy bonita con autorización de los padres” la que mantuvo su hermano.

“Es un hombre muy bueno con quien él quiere, no es un violador ni abusador de menores, eso sí, aunque no me quiere, no voy a decir mentiras”, sentenció sobre su hermano.

Asimismo, defendió el que, en lugar de llevar el caso Sasha Sokol vs. Luis de Llano al ámbito legal, pudieron haber llegado a un acuerdo privado.

¿Quién es Cecilia Fuentes Macedo, la hermana de Luis de Llano?

Cecilia Fuentes Macedo nació en 1962, y es heredera del legado que dejó el escritor Carlos Fuentes. Fue la única hija que procreó durante su matrimonio con la actriz Rita Macedo.

Rita fue reconocida en el cine mexicano por películas como Tú, yo, nosotros (1975) del Jorge Fons o Ensayo de un crimen (1955) de Luis Buñuel. Pero, además, fue la esposa de Luis de Llano Palmer, con quien tuvo dos hijos: el productor Luis de Llano Macedo y la también actriz y cantante Julia Isabel de Llano Macedo, mejor conocida como Julissa. Posteriormente, Rita se casó con Carlos Fuentes, con quien tuvo a la mejor de sus hijas, Cecilia.

Por parte de Carlos Fuentes, también es hermana de Natasha Fuentes Lemus y Carlos Fuentes Lemus, producto de la relación de su padre con la periodista Silvia Lemus.

Según cuenta en su autobiografía, durante su niñez vivió en ciudades como París, Roma, Saint-Tropez, Venecia y Londres. A los 7 años, regresó con su madre a México y estudió en el Liceo Franco-Mexicano por 11 años. Tras ser expulsada por patear al director, fue a una escuela preparatoria en Princeton (Nueva Jersey), en donde su padre era profesor.

Además, estudió fotografía y dibujo en el College of Arts and Crafts y estudió en el Emerson College de Boston. Tras su regreso a México, colaboró con Patricia Lozano en Televisa.

Según explica, también trabajó con Silvia Pinal, con quien ejerció todo tipo de oficios en la producción: “mensajera, asistente, continuista, utilera; programadora, mecanógrafa, asistente de dirección de cámaras y editora”.

Consuelo Saizar (extitular de Conaculta), Cecilia Fuentes Macedo, y Silvia Lemus, última esposa de Carlos Fuentes (Foto: Cuartoscuro). (Juan Pablo Zamora Pérez)

Posteriormente, ingresó al NY Institute of Technology y realizóo un diplomado en sistemas de microcomputación por la New School for Social Research. También se desempeñó en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta ) con Víctor Flores Olea.

En su trayectoria profesional, Cecilia Fuentes Macedo trabajó con el promotor musical Luis de Llano en diferentes telenovelas producidas por Televisa, según lo contó en una entrevista para el medio Ethic, aunque sin precisar en cuáles. La plataforma IMDb únicamente la acredita de haber trabajado como guionista en el cortometraje Secretos de Pareja de Jos Saavedra.

Siguiendo los pasos de su padre, ha fungido como escritora con su libro ‘Mujer en papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo’, un texto recopilatorio de memorias de sus papás y el retrato de la cotidianidad en México en el siglo XX.

Portada de 'Mujer en papel', el libro de Cecilia Fuentes Macedo (Foto: ceciliafuentes.com).

Además, por medio de su sitio web, Cecilia Fuentes presume haber realizado diferentes publicaciones en medios de comunicación nacionales y su trabajo como artista visual, en donde su madre es una de sus principales inspiraciones. En otros ámbitos de su vida, asegura tener un gran gusto por los viajes, la fotografía y el video.