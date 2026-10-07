Andrea Legarreta apoya el reclamo de los exintegrantes de Timbiriche por la serie: ‘No los hace dueños’

Andrea Legarreta defendió a los exintegrantes de Timbiriche ante la serie que no solicitó permiso para contar la historia. (Foto: Cuartoscuro/VIX/ChatGPT)

Andrea Legarreta expresó su respaldo a los exintegrantes de Timbiriche después de que seis de ellos se deslindaran de la serie de ficción que ViX estrenará sobre la agrupación.

La conductora compartió el comunicado firmado por Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín, quienes señalaron que no participaron en la producción ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

A través de sus historias de Instagram, Legarreta escribió: “¡Apoyo total! Ser dueños del nombre de auna agrupación no los hace dueños de los integrantes, las personas, nombres, vidas y sus historias".

Andrea Legarreta agregó que existe una “falta de empatía, amor y agradecimiento” hacia quienes comenzaron su trayectoria en Timbiriche desde niños y que, con el paso de los años, se convirtieron en elementos fundamentales en la historia del grupo.

“Los adoro y los apoyo como familia, amigos y fan desde niña”, escribió la conductora.

El comunicado de Andrea Legarreta sobre su opinión de la nueva serie de Timbiriche. (Foto: Captura)

¿Qué dijeron los exintegrantes de Timbiriche sobre la serie?

El comunicado de queja fue publicado el 6 de octubre por Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín, quienes decidieron fijar una postura conjunta antes del estreno de la producción.

Los seis aseguraron que ninguno participó en la creación del programa ni fue consultado sobre las historias que serán presentadas. También aclararon que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad y que, hasta el momento en que emitieron el pronunciamiento, ni siquiera habían sido invitados a ver la nueva serie de Timbiriche.

Los artistas reconocieron que una producción de ficción tiene libertad creativa, pero señalaron una diferencia entre tomar como inspiración una época y construir una historia alrededor de personas reales que siguen con vida.

En el comunicado explicaron que la serie puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca ocurrieron, algo que consideran relevante porque detrás de los personajes existen personas, familias y experiencias personales.

Osvaldo Benavides, protagonista de ‘Timbiriche’, defiende la nueva serie: ‘Hay cosas que no puedes ignorar’

Osvaldo Benavides, quien interpreta al productor Luis de Llano, defendió la serie Timbiriche, aunque sin meterse en ningún tipo de conflicto, inclusive descartó la intención de hablar sobre posibles temas legales.

“Mi función de productor fue involucrarme creativamente en la historia, mejor no digo nada para no hacer una babosada, no tengo la información ni la formación para ello”.

Agregó que la trama sí toca el tema de Luis de Llano y Sasha Sokol: “Si la serie no expresa esto, si no hay una atención a estos temas. dejamos de lado esto que todos sabemos sobre las situaciones de abuso, que siguen existiendo, hay que ser sensibles a la realidad”, declaró en un encuentro con los medios compartido en DPM.

¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche?

La serie de Timbiriche llegará a ViX el viernes 9 de octubre de 2026. La plataforma anunció el estreno de los primeros dos episodios, mientras que los siguientes capítulos llegarán posteriormente.

La producción contará con ocho episodios en total y presentará una versión ficcionada sobre los integrantes y los acontecimientos relacionados con el surgimiento de la agrupación.