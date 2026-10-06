Estreno de ‘Timbiriche’: Fecha y hora de estreno, dónde ver, reparto, capítulos y lo que debes saber

La serie 'Timbiriche' cuenta la historia del gran fenómeno de la cultura pop en los años 80. (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

La serie Timbiriche promete contar la historia de la banda que se convirtió en uno de los más grandes fenómenos de la cultura pop en la historia de México.

Sin embargo, no se trata de un documental, sino de una ficción basada en hechos reales e investigaciones periodísticas que no contó con la consulta de los involucrados.

¿De qué trata la serie ‘Timbiriche’ de ViX? Esto sabemos

De acuerdo con un comunicado de TelevisaUnivision, la serie Timbiriche es “una historia de ficción inspirada en una investigación periodística sobre hechos reales” de la banda juvenil que marcó a varias generaciones con su música.

“Sobre el escenario eran el sueño de toda una generación; detrás de él, eran jóvenes aprendiendo a crecer bajo los reflectores, enfrentando amistades, rivalidades, ambiciones, presión y decisiones que marcarían sus vidas para siempre”, señala el comunicado.

Serie Timbiriche (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

La producción retoma los primeros días de la agrupación, desde las audiciones y sus primeros ensayos hasta los grandes escenarios y la cosecha de éxitos que la pusieron en lo más alto.

“A medida que el fenómeno crece, también cambian las reglas del juego. Las amistades se ponen a prueba, surgen rivalidades, nuevos integrantes transforman la dinámica del grupo y las exigencias de una industria cada vez más intensa comienzan a marcar su camino”, adelanta la producción.

La serie propone una recreación del México de los años 80 con una producción de “gran escala”.

¿Cómo se aborda la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano en ‘Timbiriche’?

De acuerdo con Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie, el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano es la “columna vertebral” de la producción.

“Hicimos una investigación larguísima y muy profunda sobre lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, expresó en una conferencia de prensa.

Serie Timbiriche (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

El productor, además, aseguró: “no hay nada legal aquí” y evitó hablar sobre si contaban con la autorización de Sasha Sokol.

Más tarde, Sokol compartió un comunicado firmado por ella y sus demás excompañeros en Timbiriche.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, expresaron.

¿Quién es quién en ‘Timbiriche’? El elenco de la serie de ViX

Este es el elenco de la serie Timbiriche confirmado de manera oficial:

Macarena García como Sasha

Michel Pellicer como Paulina

Clara Dalmao como Talía

Sebastián Poza como Benny

Sol Winer como Mariana

Luis de la Rosa como Erik

Jesusa Ochoa como Alex

Iker Solano como Diego

Edu Maruri como Edu

Jauma Mateu como Juan

Osvaldo Benavides como Luis

Alberto Guerra como Héctor Ferrel

Pablo Cruz y Juana García Blaya son los productores de la serie, mientras que Beto Hinojosa es el director.

Serie Timbiriche (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

¿Cuándo y dónde ver la serie ‘Timbiriche’?

Timbiriche tendrá un preestreno especial del primer capítulo en televisión abierta. Este se realizará el próximo jueves 8 de octubre, al terminar el noticiero de Enrique Acevedo, a través del canal Las Estrellas.

El estreno oficial será el viernes 9 de octubre a través de ViX, cuando a las 19:00 horas se lancen los primeros dos episodios. Posteriormente, se estrenará un capítulo nuevo cada viernes hasta completar la temporada de ocho episodios.