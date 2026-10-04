Al ritmo de ‘Hasta que te conocí’ con Mike Patton: Así arranca el Festival Cervantino 2026

Mike Patton inauguró el Festival Internacional Cervantino 2026 con un concierto de Mondo Cane en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro)

No hubo fuegos artificiales, pero se sintió como si una lluvia de chispas recorriera al público en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Mike Patton llevó al límite a todo un ejército de 25 músicos con Mondo Cane y un mariachi, en el show inaugural de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Juan Gabriel fue un visionario que en la década de los 90 convocó con su voz a una orquesta, coristas y mariachis en Bellas Artes, pero quizá no imaginó que tres décadas después un músico estadounidense cantaría clásicos italianos y su tema ‘Hasta que te conocí’, acompañado de piano de cola, sintetizadores, mezcladoras de audio, theremín, megáfonos, alarmas de emergencia, banjo, instrumentos eléctricos, acústicos, de vientos, percusiones y cuerdas.

El músico estadounidense también cantó en español ‘La llorona’ y ‘Luz de luna’ durante su presentación en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Foto: Nayeli Reyes Castro

Así arrancó el Cervantino con la voz de Mike Patton

Este sábado en la noche, el músico estadounidense Mike Patton dio el banderazo oficial a los 16 días del Festival Cervantino 2026, ese que echó raíces al llevar las artes a las calles —con los Entremeses de Enrique Ruelas en 1953— y ahí se quedó, cada vez con más alcance.

Durante 90 minutos, Mike Patton —famoso por su registro vocal de más de seis octavas, prestada hasta a videojuegos, y por ser parte de agrupaciones como Faith No More, Mr. Bungle y Fantômas— reimaginó clásicos del pop italiano de los años 50 y 60 de autores como Ennio Morricone y Gino Paoli desde una perspectiva orquestal.

Con el maestro Cheche Alara dirigiendo el ensamble, durante 90 minutos interpretó en italiano canciones como ‘Urlo negro’, ‘Il cielo in una stanza’, ‘Senzafine’, ‘Deep down’ y ‘Che notte!’, hasta llegar a lo que el público estuvo gritando todo el show “¡Canta la de Juan Gabriel!“.

Acompañado del Mariachi Gama 1000, Patton repitió los emblemáticos movimientos del ‘Divo de Juárez’ en una escena que nos transportó a aquella noche mágica de Bellas Artes. También cantó en español ‘La llorona’ y ‘Luz de luna’.

El show estuvo cargado de una nostalgia vibrante, que levantó al público de sus asientos, en comunión con ese refugio de Mike Patton imaginó cuando creó Mondo Cane durante su estancia en Italia, donde escuchaba la radio local y descubrió las melodías sentimentales de autores italianos.

Guanajuato recibe durante 16 días las actividades del Festival Internacional Cervantino 2026, con Francia como país invitado. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Guanajuato recibe durante 16 días las actividades del Festival Internacional Cervantino 2026, con Francia como país invitado. Foto: Nayeli Reyes Castro

¿Cuándo es el Festival Internacional Cervantino 2026?

El FIC 2026 se vive en Guanajuato del sábado 3 al domingo 18 de octubre en recintos, plazas, callejones y en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Esta edición reúne a 3 mil 325 artistas y creadores provenientes de 29 países y 20 entidades de México, con Francia como país invitado y la celebración del centenario del natalicio del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez.

Además, cuenta con el Circuito Cervantino, el cual tiene actividades en 16 estados y 20 entidades de Guanajuato. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, resaltó en la ceremonia inaugural que con ello “la programación se descentraliza (...) un impacto importante en público, circulación, exhibición y colaboración”.

Para esta edición también hay iniciativas como el Proyecto Ruelas en comunidades como Puerto de Valle (Salamanca) y San Juan de Abajo (León); la propuesta Más allá del honor con personas del sistema penitenciario estatal, y el programa Identidad viva con participación de 15 municipios en la Plazuela San Roque.

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino comenzó este sábado en Guanajuato con una programación que reúne a artistas de 29 países y 20 entidades de México. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Francia, país invitado del FIC 2026

El país invitado trae una oferta de teatro, danza, circo, música electrónica y coproducciones con creadores mexicanos, así como La Maison de France, un espacio en Guanajuato donde puedes encontrar croissants, clases de francés, exposiciones fotográficas, cocina fusión franco mexicana y más.

En el primer día de actividades, Francia dio una probadita de lo espectacular de sus propuestas con Vértigo, las calles de la ciudad se vieron sorprendidas con artistas que desconocieron la gravedad e hicieron acrobacias sobre cables suspendidos en los cielos, mientras frente a la estatua del Quijote otros más se lanzaban a los abismos en una coreografía. Fue una colaboración de Compañía de Chaillot con artistas mexicanos.

“A través de sus encuentros, los artistas crean una relación única con el público. Pueden sorprendernos, emocionarnos, hacernos reír o incluso recordándonos que la cultura es también una experiencia colectiva y una forma de expresar convicciones. Lo sabemos, la creación artística no tiene fronteras”, expresó Delphine Borione, embajadora de Francia en México.

Puedes consultar la programación completa en el sitio oficial de FIC 2026.

La Maison de France fue inaugurada el 2 de octubre en Guanajuato, como parte de las actividades de la 54.ª edición del Festival Internacional Cervantino 2026. Foto: Nayeli Reyes Castro

'Vértigo' presentó a artistas franceses y mexicanos en el Cervantino. Foto: Nayeli Reyes Castro.

Los galardones y reconocimientos del Cervantino 2026

Durante la ceremonia inaugural del FIC 2026 se entregaron las siguientes distinciones: