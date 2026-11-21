La Comisión Nacional de Búsqueda confirmó la localización de dos jóvenes presuntamente reclutados por el crimen organizado en Sinaloa.

A través de un reporte que recibió el 19 de noviembre, el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) activó sus protocolos para localizar a los jóvenes.

Las víctimas tenían 16 y 18 años, informó la dependencia tras encontrar a ambos 12 horas después de recibir el reporte sobre su desaparición.

“A las 8:48 horas del 20 de noviembre se recibió una ubicación de referencia y a las 11:56 horas, la Guardia Nacional confirmó la localización de ambos”, se lee en la tarjeta informativa que difundió la Comisión Nacional de Búsqueda.

Cuando las autoridades los encontraron, ambos portaban uniformes camuflados tipo militar y botas, prendas que suelen utilizar integrantes del crimen organizado en las zonas serranas del estado.

Las autoridades no informaron si los jóvenes portaban armas, cartuchos útiles o algún tipo de equipamiento tras su presunto ingreso a las filas de una célula criminal.

Gobernación resalta la importancia de la coordinación

La Secretaría de Gobernación reconoció la importancia de la coordinación interinstitucional para localizar a personas desaparecidas.

En el operativo que permitió encontrar a los jóvenes participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Este caso demuestra la importancia de la coordinación, el intercambio de información en tiempo real y la capacidad de respuesta inmediata para localizar y proteger a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo”, escribió la dependencia.

¿Por qué los cárteles reclutan a los jóvenes?

Las redes sociales facilitan que las células criminales lleguen a más personas, en particular a jóvenes. Desde hace años, personas de este sector son víctimas de reclutamiento por parte del narcotráfico, principalmente a través de falsas ofertas de trabajo.

Muchas víctimas desconocen que una organización criminal las recluta hasta que llegan al estado o al punto de reunión para una supuesta entrevista. Los anuncios suelen ofrecer salarios elevados, prestaciones atractivas y el pago del transporte para trasladarse a la ciudad donde supuestamente requieren sus servicios.

Hasta el momento, el gobierno federal no logra frenar este tipo de publicidad falsa.