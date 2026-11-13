Así es la búsqueda inmediata de personas desaparecidas en el Edomex

Entre las principales herramientas del centro destacan los sistemas tecnológicos y de videovigilancia para el monitoreo.

En el Estado de México, la búsqueda de personas desaparecidas comienza desde el primer reporte, sin necesidad de esperar 24, 48 o 72 horas ni presentar una denuncia previa.

Con la entrada en operación del Centro Estatal de Mando de Búsqueda Inmediata, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cuenta con un mecanismo de coordinación para reducir los tiempos de respuesta y facilitar la localización de personas.

El nuevo Centro Estatal de Mando permite concentrar reportes de desaparición y alertas nacionales en un mismo espacio, con comunicación directa entre las instituciones responsables.

El objetivo es que las acciones de búsqueda comiencen de manera simultánea, sin depender de los procedimientos o avances de otras autoridades, ante la importancia de las primeras horas posteriores a una desaparición.

La coordinación está a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cada institución interviene conforme a sus atribuciones, mediante el intercambio inmediato de información y la atención conjunta de los casos.

Entre las principales herramientas del centro destacan los sistemas tecnológicos y de videovigilancia para el monitoreo, análisis de información y seguimiento permanente de los reportes.

Este esquema mantiene abiertas distintas líneas de búsqueda al mismo tiempo, sin interrupciones por trámites administrativos o falta de comunicación entre dependencias.

La puesta en marcha de este mecanismo, durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, forma parte de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.