Segob recibe a madres buscadoras: Estos fueron los temas que trataron con Rosa Icela Rodríguez

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió este lunes 9 de noviembre a integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, colectivo de madres buscadoras que expuso sus planteamientos sobre las acciones para localizar a sus familiares desaparecidos.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde la funcionaria federal escuchó las inquietudes de las representantes y reiteró la disposición del Gobierno de México para mantener el trabajo coordinado con las familias.

Entre los asuntos abordados estuvieron el fortalecimiento de las labores de búsqueda, la identificación forense de personas desaparecidas y la atención institucional a los familiares de las víctimas.

A través de una publicación en redes sociales, Rodríguez informó sobre la reunión y señaló que el objetivo es fortalecer las acciones para encontrar a las personas desaparecidas.

¿Qué temas trataron las madres buscadoras con la Segob?

Uno de los puntos centrales fue mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, mediante una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y las comisiones especializadas.

También se abordó la identificación forense, particularmente la necesidad de que los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares estén disponibles en el Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta relevante para los procesos de identificación humana.

Otro asunto fue fortalecer la atención a las familias, así como la comunicación entre las instituciones responsables de investigar las desapariciones y realizar las labores de localización.

En la reunión participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

Segob mantiene diálogo con colectivos de búsqueda

La reunión se suma a los encuentros regionales que Gobernación ha sostenido con familiares de personas desaparecidas. El pasado 28 de octubre, Rosa Icela Rodríguez encabezó en Hermosillo, Sonora, una mesa de trabajo con más de 250 familiares y representantes de colectivos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En aquella jornada participaron también el gobernador Alfonso Durazo y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, de acuerdo con un comunicado de la propia Segob.