Rosa Icela destaca más de 1.6 millones de servicios a paisanos con ‘México te Abraza’

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el Gobierno de México ha brindado más de 1.6 millones de servicios a connacionales repatriados mediante la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza”, programa creado para recibir a los mexicanos que regresan al país.

En la mañanera, la funcionaria señaló que entre los servicios otorgados se encuentran alimentación, alojamiento, atención médica, incorporación a programas de bienestar, traslado a comunidades de origen, tarjetas paisano, vinculación laboral y apoyo para realizar distintos trámites.

“México Te Abraza nació del corazón de nuestra Presidenta para recibir con dignidad y humanismo a nuestros connacionales”, afirmó.

Gobierno busca garantizar una movilidad humana segura

Rosa Icela Rodríguez también destacó las acciones del Gobierno federal para garantizar una movilidad humana regular, ordenada y segura.

Informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2026, se registraron más de 88 millones 200 mil entradas de visitantes nacionales y extranjeros al país.

La secretaria de Gobernación agregó que la política interior mantiene una relación respetuosa con los distintos poderes, actores políticos y sociales, así como con organismos internacionales.

Asimismo, aseguró que el gobierno trabaja para prevenir cualquier forma de discriminación.

“Estamos en contra del clasismo, el racismo, el machismo, la homofobia y la misoginia”, sostuvo.

Atención a víctimas, periodistas y personas desaparecidas

Rodríguez aseguró que la administración federal coloca en el centro de sus políticas a las víctimas y sus familias, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a pueblos indígenas y afroamericanos, niñas, niños y adolescentes.

También señaló que se garantiza el derecho a la protección internacional y al refugio, además de que se respetan los derechos de las personas privadas de la libertad.

En este último ámbito, indicó que se impulsan mecanismos de preliberación por razones humanitarias.

La funcionaria también mencionó las acciones para generar condiciones de seguridad para familias desplazadas en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca.

Estas son las acciones para buscar a personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno federal fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda mediante 10 acciones, entre ellas: