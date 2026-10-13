Atención a las Causas suma 8.7 millones de trámites y servicios: Rosa Icela Rodríguez

La funcionaria explicó que el programa busca atender las necesidades de las comunidades mediante servicios públicos. (Foto: X / Rosa Icela)

La estrategia Atención a las Causas suma 8.7 millones de trámites y servicios brindados a la población, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria explicó que el programa busca atender las necesidades de las comunidades mediante servicios públicos, oportunidades educativas y laborales, así como actividades deportivas y culturales para prevenir la violencia.

“Ya sumamos 8.7 millones de trámites y servicios, pero lo más importante sucede después de cada atención: una familia vuelve a casa con una preocupación menos, alguien encuentra la ayuda que buscaba y un joven descubre nuevas posibilidades para salir adelante”, afirmó.

Rodríguez destacó que las Ferias de Paz acercan servicios como expedición de actas de nacimiento, CURP, orientación médica y oferta educativa y laboral, mientras que las visitas casa por casa permiten conocer las necesidades de las familias.

Tianguis del Bienestar y programa de desarme

La secretaria informó que el Tianguis del Bienestar ha beneficiado a más de 115 mil familias de 36 municipios y 837 localidades, con la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados. La jornada más reciente mencionada se realizó en Cuautla, Morelos.

Por otra parte, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz acumula 14 mil 77 armas de fuego entregadas voluntariamente y de manera anónima a cambio de dinero en efectivo. Además, niñas y niños han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por juguetes educativos.

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Rodríguez señaló que, por instrucción de Sheinbaum, se han realizado 485 acciones de construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en municipios con altos índices delictivos.

También informó que los 60 centros México Imparable están en construcción y que más de 40 mil personas han participado en asambleas informativas.

En materia laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con más de 168 mil jóvenes en capacitación. La estrategia también incluye iniciativas deportivas como Boxeando por la Paz y ¡Ponte Pila!.

La funcionaria agregó que la Clase Nacional de Baloncesto, Bota y Encesta, realizada el 27 de septiembre, reunió a más de 513 mil participantes.

En el ámbito cultural, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz suma 113 festivales. Además, anunció que el próximo 29 de octubre se realizará la Jornada Nacional para el mural temático más grande del mundo.