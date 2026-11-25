La DEA abrió líneas para denunciar al narco y funcionarios corruptos en Sinaloa y Jalisco.

Con el objetivo de desarticular a los cárteles mexicanos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) abrió dos líneas para que los ciudadanos denuncien a políticos corruptos y socios de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Terry Cole, jefe de la DEA que celebró la detención de Fausto Isidro ‘El Chapo Isidro’ el pasado viernes 20 de noviembre, anunció el establecimiento de líneas de WhatsApp y correo electrónico.

“Tu información importa. Tu identidad y seguridad importan. Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece reporte confidencial y anónimo”, escribió el jefe de la DEA en redes sociales.

Añadió que, con esta línea, se puede exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a las comunidades, aunque no estableció cómo funcionaría y si con esto algún ciudadano podría acceder a las recompensas que se ofrecen por información para dar con algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México.

¿Cuáles son las líneas de la DEA para denunciar a socios de los cárteles en México?

La DEA informó que solo maneja dos líneas para denunciar a socios de los cárteles y funcionarios ligados al narco.

La primera de ellas es para grupos criminales de Sinaloa, como pueden ser Los Chapitos o ‘La Mayiza’. Y para realizar denuncias puedes hacerlo en estos medios:

WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670.

y Signal: +1-858-298-5670. Línea digital: MFSinaloaTipLine@dea.gov

El servicio para realizar denuncias en Jalisco y para personas ligadas al CJNG se habilitará el jueves 26 de noviembre.

¿Qué se puede denunciar en las líneas de la DEA contra el narco en México?

Algunas de las acciones que Terry Cole llamó a los ciudadanos a denunciar vía WhatsApp son: