Cantaste en los conciertos de La Mayiza: ¿Qué shows organizó una empresa ligada al narco según EU?

(Fotoarte: El Financiero | Fotos: IA / Tomadas de Instagram de In House Espectáculos)

In House Espectáculos promovió concierttos de Lupita D'Alessio, Ricky Martin, Emmanuel y Mijares, y muchos artistas más para lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa, según EU.

Las sanciones de Estados Unidos contra ‘El Mayito Flaco’ pusieron al descubierto a una empresa que presuntamente organizó los conciertos de La Mayiza, shows en Baja California, con artistas internacionales, para lavar dinero a favor de una facción del Cártel de Sinaloa.

Según el documento del Departamento del Tesoro, el empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices está al frente de In House Espectáculos, empresa registrada legalmente como Conciertos y Espectáculos Inhouse, la cual está vinculada con Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’, uno de los hijos del ‘Mayo’ Zambada y líder de La Mayiza.

La empresa organizó los conciertos de La Mayiza en Baja California y promovió shows de pop, rock, salsa, entre otros, con artistas nacionales e internacionales en Mexicali, Rosarito, Tijuana, el Valle de Guadalupe y otros puntos de Baja California.

El nombre de In House Espectáculos cobró relevancia luego de que el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra empresarios y compañías que, de acuerdo con la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), forman parte de una red que habría proporcionado apoyo financiero y material al Cártel de Sinaloa.

Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro ningún artista se ha pronunciado sobre los acuerdos con In House Espectáculos. Cabe destacar que el hecho de que un artista haya sido contratado no demuestra que conociera los presuntos vínculos criminales de los organizadores ni que participara en actividades ilícitas.

Los Ángeles Azules dio un concierto en el Estadio Chevrón; el evento fue promovido por la empresa ligada con 'El Mayito Flaco', según autoridades de EU. (Especial)

¿Qué artistas estuvieron en conciertos de In House Espectáculos, empresa ligada con el hijo del ‘Mayo’ Zambada?

El Financiero revisó las redes sociales de la empresa ligada a La Mayiza y se pudo observar que promovió conciertos de distintos géneros, desde pop y balada romántica hasta cumbia, salsa y rock en español.

Algunos de los artistas y grupos musicales que aparecen en sus publicaciones son:

Los Ángeles Azules

Lupita D’Alessio

Emmanuel y Mijares

Miguel Bosé

Gloria Trevi

Alejandra Guzmán

Marc Anthony

Ana Torroja

Ricky Martin

Cristian Castro

Yuri

Panteón Rococó

Kinky

Matute y

Molotov.

Ricky Martin dio un concierto en Baja California promovido por In House Espectáculos, empresa presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa. (Tomada de Instagram IN HOUSE Espectáculos)

El concierto más reciente que promovió In House Espectáculos fue el de Marc Anthony, realizado el 25 de octubre de 2025, en el Valle de Guadalupe.

Las cuentas de In House Espectáculos en Instagram y en Facebook dejaron de publicar contenido desde diciembre pasado, cuando desearon un feliz 2026 a sus seguidores.

¿Qué dice el Departamento del Tesoro de EU sobre In House Espectáculos y La Mayiza?

El 29 de septiembre pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra cerca de 50 objetivos (21 personas y 25 empresas), entre ellos ‘El Mayito Flaco’ e integrantes de una red empresarial que, según la OFAC, apoyaba al Cártel de Sinaloa.

En su comunicado, la dependencia identificó a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices como asociados de Jesús González Lomelí, a quien describió como uno de los encargados del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, alias La Rana.

De acuerdo con el Tesoro, Moreno y Villela mantenían una red de compañías dedicadas a actividades de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavaban dinero para la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

¿Cuánto costaban los boletos de los conciertos de La Mayiza?

Las imágenes promocionales de los conciertos permiten dimensionar el precio de los boletos, los cuales iban desde los 600, hasta los 5 mil pesos, según las publicaciones de In House Espectáculos en sus redes sociales.

El concierto de Lupita D'Alessió en Baja California también está relacionado con In House Espectáculos, empresa ligada a La Mayiza, según EU. (Tomada de Instagram IN HOUSE Espectáculos)

Por ejemplo, el cartel promocional del concierto de Miguel Bosé en Mexicali muestra cinco categorías de precios:

FAN: $5,000

VIP: $4,000

Oro: $3,000

Plata, silla numerada: $2,000

General, silla no numerada: $1,000

El precio de los boletos para el concierto de Alejandra Guzmán en Tijuana también se dividió en cinco categorías:

VIP 1: $3,200

VIP 2: $2,800

Oro: $2,200

Plata: $1,400

General con silla: $600

¿Cuánto costaron los boletos del concierto de Marc Anthony organizado por la empresa vinculada al Cártel de Sinaloa?

El concierto de Marc Anthony, organizado por In House Espectáculos y celebrado en el Campo de Polo Todos Santos, en el Valle de Guadalupe, tuvo estos precios:

Platino: $3,500

Oro: $3,000

Plata: $2,250

Bronce: $1,500

General: $1,000

El concierto de Marc Anthony es el último que aparece publicado en las redes sociales de la empresa vinculada por EU al Cártel de Sinaloa. (Tomada de Instagram IN HOUSE Espectáculos)

La Mayiza y el Cártel de Sinaloa ‘copiaron’ estrategia del CJNG para lavar dinero

El plan de organizar conciertos para lavar dinero no es nuevo. Anteriormente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue vinculado a espectáculos en ferias, particularmente mediante el promotor Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, y su empresa Gallística Diamante, también llamada Ticket Premier.

Hace ocho años, en abril de 2018, la OFAC sancionó a Pérez Alvear y a su compañía por sus presuntos vínculos con Los Cuinis, el grupo señalado como brazo financiero del CJNG. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el promotor habría mezclado ganancias del narcotráfico con ingresos legítimos procedentes de la venta de boletos, alimentos, bebidas y estacionamiento.

Entre los espectáculos organizados por Gallística Diamante figuraban presentaciones en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y en la Feria de San Isidro Metepec, en el Estado de México.

El concierto de Emmanuel y Mijares en Baja California también fue promovido por la empresa ligada al Cártel de Sinaloa. (Tomada de Instagram IN HOUSE Espectáculos)

Las carteleras incluyeron a Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Emmanuel, Mijares y Gerardo Ortiz. Para la edición de 2017 de la Feria de San Marcos también se anunciaron artistas como Banda MS, Ana Gabriel, Julión Álvarez, Banda El Recodo, Gloria Trevi, La Arrolladora, Los Tigres del Norte y Carlos Rivera.

El caso tuvo consecuencias judiciales posteriores. El cantante Gerardo Ortiz colaboró con el FBI y declaró en el juicio contra Ángel del Villar, propietario de DEL Records, quien fue declarado culpable de cargos relacionados con violaciones a la Ley Kingpin.