(Fotos) Lujo y opulencia que se respira: Así es Lugano, la joya de Suiza donde ubicaron a Amílcar Olán

Lugano es una ciudad cara, y forma parte del cantón de habla italiana de Suiza. (Foto: Manuel Sebreros)

Jorge Amílcar Olán, el empresario que es acusado de presunto huachicol fiscal, y cercano a Andy Manuel López Beltrán, fue ubicado en septiembre pasado en Lugano, Suiza, uno de los lugares de Europa donde el costo de vida es alto.

La vida pasa lento al caminar por las calles de Lugano. Recorrer la orilla del lago que lleva el mismo nombre de la ciudad ralentiza el avance de las manecillas del reloj. Disfrutar de las bellezas naturales del lugar no cuesta, el problema surge cuando hay que recurrir a la cartera para cubrir cualquier necesidad.

Lugano destaca por la belleza de sus calles. (Foto: Manuel Sebreros)

Como turista, Lugano es difícil de cubrir si vas con presupuesto austero. De entrada, el euro aquí no funciona, todo se paga en francos suizos, cuyo valor oscila entre los 22 y 23 pesos mexicanos.

El periodista Irving Pineda encontró a Amílcar Olán en un inmueble, ubicado en una de las partes altas de la ciudad, con vista al lago, cuya renta estaba en 15 mil francos suizos mensuales, o sea, que el empresario mexicano pagaba más de 300 mil pesos.

¿Por qué es tan caro vivir en Lugano?

Lugano es la capital del cantón (región o estado) de Ticino, y si bien los alquileres, servicios y productos básicos son caros, no es tan costoso como lo es para quienes viven en Zurich o Ginebra.

Según el sitio Suiza en Español, Lugano forma con Zurich y Ginebra las tres plazas financieras del país, y es uno de los atractivos turísticos de mayor preferencia para visitantes de todo el mundo, por su lago y porque para los hispanohablantes suele beneficiarles que es la única región donde se habla italiano.

Promedio de las rentas en Lugano. (Imagen: Suiza en Español)

El mismo portal señala que las rentas en Lugano pueden ir desde los mil 100 francos suizos (25 mil pesos) para un pequeño estudio hasta los 8 mil francos (185 mil pesos) por una villa con jardín o lago, o propiedades como la que hospedaba al empresario mexicano de más de 15 mil francos.

¿Cuánto cuesta ir a Lugano?

Afortunadamente, servicios como el agua potable para beber (a través de fuentes públicas como en Italia) y los baños son gratuitos en las zonas más concurridas de Lugano. Sin embargo, pasar un día en este lugar puede acarrear gastos de hasta más de dos mil pesos por persona.

Durante un recorrido por las artísticas calles de Lugano, pudimos observar que alimentos como pizzas o pastas rondan entre los 20 y 40 francos (400 a 800 pesos), algunos restaurantes ofrecen cortes de carne hasta en 70 francos (entre 1,400 y 1,500 pesos).

En el caso de las golosinas o postres, uno de los productos que más se asocia con Suiza es el chocolate, el cual se prepara de forma artesanal y puede ser sencillo o combinado con frutas o semillas.

El lago es el principal atractivo turístico de Lugano. (Foto: Manuel Sebreros)

En la zona turística, 100 gramos de chocolate cuestan entre 9 y 10 francos (más de 200 pesos aproximadamente), mientras que un gelato (helado artesanal) que en Italia cuesta 4 euros, en Suiza se paga hasta 6 francos por la misma porción.

Suiza en Español asegura que el gasto promedio mensual de una persona para cubrir necesidades básicas y algunos ‘lujos’ ronda entre 1,700 a casi 4 mil francos, un aproximado a entre 35 mil a 92 mil pesos.

Los gastos promedio de quienes viven en Lugano. (Imagen: Suiza en Español)

Qué elegancia la de Suiza

En Lugano, además de la belleza del lago, las calles y las casas, coexiste un mundo de lujo y elegancia.

Es común ver autos de marcas como Ferrari, Porsche, Aston Martin, entre otras, circulando por las vialidades o estacionados afuera de casas, negocios o museos.

En Lugano se pueden observar autos de lujo como Ferrari. (Foto: Manuel Sebreros)

Ahora que si lo tuyo es el ‘shopping’, en sus céntricos callejones se encuentran tiendas de marcas de lujo, cuyas prensas pueden alcanzar precios de hasta mil francos por unos zapatos (casi 23 mil pesos).

Y para los amantes de los relojes, las opciones pueden alcanzar un valor equivalente a un millón de pesos, lujitos que uno que otro político mexicano ha podido darse.