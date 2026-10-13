¿Quién es Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar, que estaría relacionado con el CJNG?

‘El Tanque’ y los hermanos Olán: Harfuch revela qué sabe sobre sus presuntos nexos con el CJNG. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/DEA)

Iván Cazarín ‘N’, ‘El Tanque’, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sería una pieza clave para revelar los vínculos entre el grupo criminal y los hermanos Olán Aparicio, supuestos amigos y socios de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante las versiones periodísticas que circulan sobre la relación entre ‘El Tanque’ y Luis Alberto Olán Aparicio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comentó que se contempla un audio donde el empresario admite tener contacto con el presunto líder criminal.

“Lo único que tenemos es la grabación de la nota periodística, pero, por supuesto, todo forma parte de las investigaciones correspondientes y será la propia Fiscalía General de la República la que determine quién más será investigado”, respondió a una pregunta expresa durante una rueda de prensa tras su comparecencia en la Cámara de Diputados el jueves 8 de octubre.

En tanto, el funcionario no confirmó que exista una investigación contra Amílcar Olán Aparicio y su hermano Luis Alberto.

Luis Alberto Olán Aparicio, el presunto vínculo con el CJNG

Luis Alberto Olán Aparicio, de acuerdo con las versiones periodísticas, habría recibido la instrucción de su hermano Amilcar para frenar las extorsiones contra los proveedores de balasto, ya que conocía a ‘El Tanque’.

Los supuestos nexos entre Luis Alberto Olán y ‘El Tanque’ eran motivo de alarde por parte de Amílcar, quien aseguraba que “los conoce a todos”.

Los apellidos de Olán Aparicio fueron ampliamente difundidos tras el auge de sus negocios con el gobierno federal. Por un lado, Amílcar se convirtió en el principal proveedor de balasto para las obras del Tren Maya y del Tren Interoceánico durante el gobierno de López Obrador. Además, consiguió contratos para el suministro de medicamentos.

Además, diferentes versiones apuntan a la cercanía entre Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente.

¿Quién es Iván, ‘El Tanque’?

Iván Cazarín, ‘El Tanque’, es uno de los operadores de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a los círculos de poder del grupo delictivo. Las autoridades lo detuvieron el 6 de octubre, después de varios años de evadir a la justicia.

Las autoridades aseguran que tenía operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, con actividades dedicadas al lavado de dinero, robo de combustibles, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ‘El Tanque’ fue detenido, pero mantuvo el control de los negocios desde el interior de la cárcel y poco después de su detención logró burlar a las autoridades y salir en libertad.