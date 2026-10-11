‘Trocas’ de lujo en EU terminan en manos de narcos mexicanos: Así es el modus operandi de los cárteles

Los cárteles mexicanos aprovechan la falta de coordinación y roban autos en alquiler de EU.

Los cárteles en México tienen un nuevo modus operandi para robar camionetas de lujo de EU, mismas que después terminan en enfrentamientos o en manos de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses revelaron que son miles las camionetas que han trasladado desde Estados Unidos hasta México a través de un esquema de corrupción y aprovechando los lentos procesos burocráticos, con lo que sacan ventaja antes de que la policía los persiga.

De acuerdo con una investigación de Los Angeles Times, apenas se han podido recuperar unos 850 vehículos estadounidenses desde 2023. Además, el problema no solo son los robos de las unidades, sino que puede existir una red de tráfico de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo.

¿Cómo los cárteles roban camionetas de lujo de EU?

La principal forma en la que los cárteles obtienen las camionetas de lujo es a través de servicios de alquiler de vehículos en Estados Unidos.

Según la investigación, los integrantes del cártel se encargan de alquilar las camionetas en Estados Unidos y luego las cruzan por la frontera hacia México.

¿Cómo lo hacen? Los reportes indican que los criminales contratan a personas en Estados Unidos y les pagan para que alquilen una camioneta de lujo con seguro en caso de robo, durante al menos cinco días.

Las personas dejan las camionetas estacionadas en el aparcamiento de las empresas de alquiler con las llaves puestas, para que un colaborador del crimen organizado tome la camioneta y la cruce a México.

En algunos otros casos, los delincuentes aprovechan para alquilar los coches en línea con alguna identidad robada.

¿Cómo es que no se dan cuenta las agencias? De acuerdo con las autoridades, es común que las personas usen mascarillas desde la pandemia, por lo que las personas mantienen oculta su identidad y así evaden a las cámaras de seguridad para no ser rastreados.

Aunque los estados fronterizos como Texas y California se enfrentan a la mayoría de pérdidas, se han registrado casos de robos de camionetas desde estados como Nueva York.

Cárteles vencen a la burocracia y las agencias de autos aceptan pérdidas

El principal problema al que se enfrentan las agencias es que, en ciertos estados, deben esperar hasta nueve días para denunciar el robo. Solo así, el auto aparecerá en la Base de Datos Nacional de Incidentes Delictivos, administrada por el FBI.

El proceso se complica aún más con las autoridades mexicanas, ya que pasan varios días más antes de que el número de identificación del vehículo aparezca en la base de datos de autos robados de México.

La mala coordinación entre las autoridades y las demoras en los registros dan ventaja a los criminales para que los autos crucen a México.

A esto se suma que las agencias no se molestan en recuperar los vehículos que desaparecen tras cruzar las fronteras, y consideran la pérdida como un costo más de sus actividades, al punto de considerarlo como “un riesgo calculado”, de acuerdo con Kevin Carter, propietario de Collateral Consultants, una empresa de recuperación de autos en Texas.

Otro aspecto importante en el que se ven limitadas las agencias es que, en estados como California, deben esperar a activar el rastreo GPS hasta que haya vencido el plazo de devolución del auto, y para ese tiempo, la mayoría de vehículos ya están en México.

¿Qué hacen los cárteles con las camionetas de lujo que roban de EU?

Funcionarios policiales estadounidenses dijeron que los cárteles roban mas vehículos cuando estallan guerras territoriales, y como ejemplo está la ‘guerra’ entre las facciones del Cártel de Sinaloa, entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’, que comenzó desde septiembre de 2024, tiempo después de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, supuestamente por una traición de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Dichas camionetas en ciertos casos son modificadas como autos ‘monstruo’, con blindaje artesanal para sobrevivir a enfrentamientos.

Además, el CJNG utilizaría dichos autos ‘monstruo’ para sus enfrentamientos en Michoacán y Chiapas, además de luchas en plazas de Baja California.

Las camionetas más lujosas terminan en manos de los líderes de los cárteles, que son fanáticos de camionetas Cadillac y BMW.

También se ha reportado que a los cárteles les encanta “cualquier vehículo que pueda circular por terrenos difíciles para escapar de la Patrulla Fronteriza y así transportar la droga”, de acuerdo con el sargento Juvey Mejía, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Finalmente, hay casos en los que los vehículos son reemplacados en México con la ayuda de funcionarios corruptos, y en el país son intercambiados por cocaína, fentanilo y metanfetamina que termina en manos de quienes ayudan en el traslado.